OVO SU SVI ŽELELI DA ČUJU: Svetislav Pešić otkrio kakva je situacija sa Vasom Micićem

Танјуг

18. 08. 2025. u 21:45

SVI ljubitelji košarke u Srbiji se nadaju da će Vasilije Micić biti spreman da nastupi na Evropsko prvnestvu. O igraču Hapoel Tel Aviva govorio je selektor "orlova" Svetislav Pešić

ОВО СУ СВИ ЖЕЛЕЛИ ДА ЧУЈУ: Светислав Пешић открио каква је ситуација са Васом Мицићем

FOTO: Begum Unal/KSS

Iskusni stručnjak je istakao da sjajni plejmejker večeras radi konačan test posle kojeg će dosta toga biti poznato.

- Vasa Micić večeras radi taj definitivan test. Nije nijednom radio timski trening pet na pet, videćemo sutra koliko on to može da izdrži i koliko njegov zglob može da izdrži - rekao je Pešić u emisiji "Oko" na RTS-u.

Odluka o tome da li će ići na Evrobasket još nije doneta. Popularni Kari se dotakao i Uroša Trifunovića i Alena Smailagića.

- Trenirao je redovno, ali nije opterećivao zglob. Donećemo odluku koja će biti korisna za sve. Što se tiče Smailagića i Trifunovića, za njih ćemo još videti - zaključio je Pešić. 

Srbija generalnu probu pred Evrobasket ima u četvrtak  protiv Slovenije u Beogradu, a posle tog meča trebalo bi da bude poznato i koji 12 igrača će igrati u Letoniji.

"Orlovi" su na Evrobasketu 2025 u grupi A sa Turskom, Estonijom, Letonijom Češkom i Portugalom i sve vreme će biti u Rigi.

