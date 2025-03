"OČIGLEDNO DA IMAJU POVREDE, DOBRO SMO SE PRIPREMILI!" Nilikina pred gostovanje Partizana ekipi Barselone

Košarkaši Partizana u petak od 20.45 časova gostuje ekipi Barselone, a oporavljeni Frenk Nilikina izneo je očekivanja pred ovaj meč.

FOTO: M. Vukadinović

- Biće teška utakmica, to je evroligaška utakmica. Očigledno da imaju povrede, to je najgori deo igre, ali takođe imaju dobre igrače, talentovane igrače i talentovan su tim, ali ovo je evroligaški meč tako da to govori koliki će intenzitet da bude. Dobro smo se pripremili i sada treba da izađemo i da damo 100 odsto da pobedimo - rekao je bivši NBA as.

Na pitanje da li bi želeo da ostane u Partizanu i sledeće sezone, Nilikina je rekao sledeće.

- Znaš fokusiran sam na dan, ovaj današnji dan. Volim što sam ovde. Imamo sjajan tim, sjajnu podršku i divno je igrati ovde. Toliko sam fokusiran na ciljeve ove sezone da zabranjujem sebi da mislim o tome šta je posle toga.

