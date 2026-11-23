Srpski centar nastavio dominaciju i u novoj sezoni NBA lige.

Photo: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia

Srpski košarkaš i član Denvera Nikola Jokić proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je večeras na sajtu takmičenja.

Somborac je na četiri utakmice u NBA ligi u periodu od 16. do 22. novembra prosečno beležio 28,8 poena, 12 skokova i 9,5 asistencija, uz šut iz igre od 60 odsto.

Najbolji igrač Nagetsa je tako prvi put ove sezone, a ukupno 21. u karijeri proglašen za igrača nedelje u NBA ligi.

🚨 ET VOICI LES DEUX JOUEURS DE LA SEMAINE EN NBA ! 👀👇 ▪️ NIKOLA JOKIC À L’OUEST ! ⛏️ ▪️ ANTHONY DAVIS À L’EST ! 🧙‍♂️ ALORS, ON VALIDE ? 🤷‍♂️ https://t.co/AdwKZYLhjf — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) November 23, 2026

Košarkaš Vašingtona Entoni Dejvis proglašen je za igrača nedelje Istočne konferencije.

Popularni "Obrva" je do 12. priznanja za igrača nedelje došao nakon što je prosečno imao 26,5 poena, devet skokova i 1,3 blokade po utakmici.

БОНУС ВИДЕО: „КЛАСИЋИ“ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Где су сада играчи који су бирани испред Сомборца 2014?