Amerika se poklonila Jokiću! Novo priznanje za Srbina, ni 10. ni 20. već...
Srpski centar nastavio dominaciju i u novoj sezoni NBA lige.
Srpski košarkaš i član Denvera Nikola Jokić proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je večeras na sajtu takmičenja.
Somborac je na četiri utakmice u NBA ligi u periodu od 16. do 22. novembra prosečno beležio 28,8 poena, 12 skokova i 9,5 asistencija, uz šut iz igre od 60 odsto.
Najbolji igrač Nagetsa je tako prvi put ove sezone, a ukupno 21. u karijeri proglašen za igrača nedelje u NBA ligi.
Košarkaš Vašingtona Entoni Dejvis proglašen je za igrača nedelje Istočne konferencije.
Popularni "Obrva" je do 12. priznanja za igrača nedelje došao nakon što je prosečno imao 26,5 poena, devet skokova i 1,3 blokade po utakmici.
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