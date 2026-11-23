Crno-beli u seriji pobeda.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Partizana pobedili su šampiona Dubai u derbiju devetog kola ABA lige grupa B i nastavili niz trijumfa.

Upravo će se ove dve ekipe sastati u sredu, u okviru 14. kola Evrolige, ali u Emiratima, dok se već sada može reći da trener crno-belih Đoan Penjaroja radi sjajan posao.

Španac je nedavno nagrađen novim ugovorom sa regionalnim vicešampionom, dok su sada sa druge strane stigle pohvale na njegov račun.

Bivši košarkaš i nekadašnji as Crvene zvezde, Milutin Aleksić je u emisiji "Sportuna" govorio o uticaju šefa struke Partizana, a kao jedan od najboljih primera njegovog rada naveo je Kajla Olmena, koji je posle perioda van tima dobio novu priliku i pokazao da može da bude značajan faktor u igri "parnog valjka".

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Penjaroja je jedna od najbljih stvari koje su se desile Partizanu ove godine. Kao što sam pričao i za Karlika Džonsa, to je njegov pečat. Kada se igrač koji je bio van rostera vrati na teren i izgleda tako dobro… to govori o radu na treninzima i odnosu trenera i igrača - rekao je Aleksić.

Prema dosadašnjim rezultatima, Partizan je pod vođstvom Španca ostvario fantastičan početak u Evroligi. Posle 13 odigranih kola ima učinak 7-6 i zauzima 11. mesto na tabeli, čime je ponovio jedan od svojih najboljih startova od povratka u najelitniji evroopski rang. Podsetimo, identičan bilans klub iz Humske je imao i u sezoni 2023/2024.

Ono što donosi pozitivan učinak crno-belima jeste igra u defanzivi. Od dolaska Penjaroje, uspostavljen je čvrst odbrambeni sistem, zbog čega Partizanovi rivali postižu samo 78,3 poena prosečno po meču, po čemu su Beograđani na prvom mestu u Evroligi.

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