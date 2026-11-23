DOBIO OTKAZ! Smenjen trener, evo šta je razlog!
Kap prelila čašu.
Košarkaški klub FMP objavio je prekid saradnje sa trenerom Sašom Nikitovićem.
Ovakav epilog stigao je posle očajnog starta nove sezone ABA lige kluba iz Železnika i katastrofalnog bilansa 2-6 u grupi A regionalnog takmičenja.
Saopštenje FMP Železnika, prenosimo u celosti:
- Saša Nikitović i FMP MrBit sporazumno okončali saradnju!
Dosadašnji prvi trener Saša Nikitović KK FMP MrBti okončali su saradnju sporazumnim raskidom. Klub i Nikitović su to na zajedničkom sastanku smatrali kao najboljim zajedničkim rešenjem i za klub i karijeru samog trenera, a s obzirom da Nikitović ima nekoliko atraktivnih ponuda.
Ovo je bio drugi mandat Nikitovića u kom je uradio mnogo na planu rezultatskih ambicija i razvoju mladih igrača što je osnovni postulat kluba. KK FMP se ovim putem zahvaljuje Nikitoviću za sve urađeno i želi mu svu sreću u daljoj karijeri i odabiru naredne sredine.
KK FMP će uskoro objaviti novog šefa stručnog štaba putem zvaničnih glasila kluba - stoji u poruci FMP.
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