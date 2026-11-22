Velika pobeda za tim srpskog selektora.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Neviđena drama viđena je u Superligi Turske, gde je igran dramatičan derbi između istanbulskih rivala Fenerbahčea i Bešiktaša.

Na kraju je ekipa Dušana Alimpijevića slavila u 9. kolu elitnog ranga sa 92:91, iako je tokom meča imala ogromnu prednost. Olakšavajuću oklonost crno-belima predstavljalo je isključenje trenera bivšeg evropskog prvaka, Šarunasa Jasikevičijusa, ali je i pored toga Fener bio blizu preokreta.

Imao je litvanski stručnjak sijaset pridika na suđenje u derbiju, zbog čega je nekoliko puta povisio ton i urlao na arbitre, koji su ga oterali sa klupe.

U tim trenucima je Bešiktaš imao i ubedljivu prednost, koja je išla do maksimalnih +21 na kraju treće četvrtine, da bi potom usledio potpuni pad Alimpijevićevog tima u poslednjem kvartalu.

📌 Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde direkt olarak diskalifiye edildi! ⚫⚪ Beşiktaş Fuzul x Fenerbahçe Tarfin 🟡🔵 #beINSPORTS #TSBSL https://t.co/lTuBMqxrb4 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 22, 2026

Postigao je Fener neverovatnih 34 poena u završnoj četvrtini i ozbiljno ugrozio pobedu Bešiktaša. U jednom trenutku rezultat je bio na samo posed minusa "kanarinaca".

Međutim, četa Dušana Alimpijevića je strpljivom igrom sačuvala zalihu i na kraju upisala izuzetno važan trijumf, kojim ostaje u plej-of zoni turskog prvenstva.

Bešiktaš je sada na skoru 5-4 i zauzima 7. poziciju na tabeli, dok je Fenerbahče pretrpeo treći poraz i ima 6-3 što ga svrstava na 3. mesto iza Bahčešehira i Turk Telekoma.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА