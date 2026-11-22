Isto kao i Pajola za reprezentaciju Italije, ali tek posle meča u Dubaiju, naglasio je Španac.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana pobedili su Dubai rezultatom 78:76 u Beogradskoj areni, a nakon trijumfa nad aktuelnim šampionom ABA lige trener crno-belih Đoan Penjaroja govorio je i o statusu srpskih reprezentativaca pred predstojeće obaveze.

Već u sredu isti rivali odmeriće snage u Dubaiju, ovog puta u okviru 14. kola Evrolige, dok reprezentaciju Srbije dan kasnije očekuje gostovanje Litvaniji u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, zakazano za 17.30.

Zbog zgusnutog rasporeda, Penjaroja je upitan da li će Vanja Marinković, Nikola Tanasković i Arijan Lakić putovati sa ekipom u Emirate ili će se priključiti nacionalnom timu.

- Raduje me naravno činjenica da sam produžio ugovor sa Partizanom, srećna je i moja porodica. Srpski igrači mogu da igraju za reprezentaciju, isto kao i Pajola za reprezentaciju Italije, ali tek posle meča u Dubaiju - rekao je trener Partizana.

Španski stručnjak osvrnuo se i na utakmicu protiv Dubaija, istakavši kvalitet protivnika, ali i doprinos svojih igrača u važnom trijumfu.

- Srećan sam zbog pobede protiv izuzetno jakog rivala, koji ima izuzetno veliki roster i odličnog trenera. U meču koji je ostao iza nas, morali smo da rasporedimo minutažu, ekipa je odigrala na visokom nivou, a posebno me raduje partija Marija Nakića koji je pokazao da će biti veliko pojačanje u sezoni koja se nastavlja.

Prokomentarisao je i razliku u atmosferi na mečevima u Evropi i regionalnom takmičenju.

- Čudi me da je atmosfera ovoliko različita na utakmicama Evrolige i ABA lige, ali u svakom slučaju veliko hvala navijačima koji su došli da nam pomognu da stignemo do veoma dragocenog trijumfa - zaključio je Penjaroja.

Partizan je tako naneo Dubaiju prvi poraz u ABA ligi ove sezone i stigao do učinka od sedam pobeda i jednog poraza u grupi B, koliko sada ima i ekipa iz Emirata. Crno-beli su se ujedno revanširali rivalu za poraz u finalu prošle sezone, kada je Dubai slavio sa 3:1.