NARODNA poslanica Ana Brnabić poručila je da se borba za Srbiju nastavlja, apelujući na Studentsku listu, da, kako ona kaže, prestanu sa sprovođenjem terora.

Foto: Tanjug/Narodna skupština RS/Miloš Mišković

- Borimo se, i nastavićemo da se borimo za Srbiju svakoga dana. Još jednom apelujemo na Studentsku listu i sve studentske svedoke da prekinu sa terorom i pretnjama. Srbiji je potreban mir. Ljudima u Srbiji je potrebna stabilnost, a ne dalje podele i mržnja. Nismo se uplašili i nemoguće nas je uplašiti, zato što znamo šta smo radili, kako smo radili, šta smo sve, zajedno sa našim građanima stvorili, i za šta se borimo. Glavu gore, Srbija će pobediti! - napisala je Brnabić na Iksu.

Borimo se, i nastavićemo da se borimo za Srbiju svakoga dana. Još jednom apelujemo na Studentsku listu i sve studentske svedoke da prekinu sa terorom i pretnjama. Srbiji je potreban mir. Ljudima u Srbiji je potrebna stabilnost, a ne dalje podele i mržnja. Nismo se uplašili i nemoguće nas je uplašiti, zato što znamo šta smo radili, kako smo radili, šta smo sve, zajedno sa našim građanima stvorili, i za šta se borimo. Glavu gore, Srbija će pobediti! — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 22, 2026