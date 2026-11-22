"APELUJEMO NA STUDENTSKU LISTU DA PRESTANU SA TEROROM, BORBA SE NASTAVLJA" Oglasila se Ana Brnabić (VIDEO)
NARODNA poslanica Ana Brnabić poručila je da se borba za Srbiju nastavlja, apelujući na Studentsku listu, da, kako ona kaže, prestanu sa sprovođenjem terora.
- Borimo se, i nastavićemo da se borimo za Srbiju svakoga dana. Još jednom apelujemo na Studentsku listu i sve studentske svedoke da prekinu sa terorom i pretnjama. Srbiji je potreban mir. Ljudima u Srbiji je potrebna stabilnost, a ne dalje podele i mržnja. Nismo se uplašili i nemoguće nas je uplašiti, zato što znamo šta smo radili, kako smo radili, šta smo sve, zajedno sa našim građanima stvorili, i za šta se borimo. Glavu gore, Srbija će pobediti! - napisala je Brnabić na Iksu.
Preporučujemo
BORBA ZA SRBIJU NE PRESTAJE: Oglasila se Ana Brnabić (VIDEO)
21. 11. 2026. u 17:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)