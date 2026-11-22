Crno-beli bliži ispadanju nego plej-ofu.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Fudbaleri Partizana doživeli su novu bruku u Superligi Srbije, pošto su izgubili u Loznici od IMT rezultatom 1:2.

Takav epilog veoma je udaljio četu Aleksandra Stanojevića od gornjeg doma, što im je dodatno ugrozilo plasman u plej-of elitnog ranga.

Ujedno bio je to treći uzastoppni poraz Partizana od "traktorista", a drugi zaredom u prvenstvu, tako da crno-beli sada imaju gori međusobni skor od ekipe koja je jedan od konkurenata za plasman u plej-of rundu.

Klub iz Humske je posle novog neuspeha ostao na 17 poena iz 16 mečeva, čime zauzima 10. poziciju na superligaškoj tabeli, prvu iznad zone ispadanja, pošto u niži rang idu četiri ekipe, a to su trenutno: Mačva iz Šapca koja je na 13 bodova, OFK Beograd i Radnički Niš imaju po 11, a poslednjeplasirani Zemun 7 poena.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Ispred crno-belih u plej-aut zoni su još ekipe Mladosti iz Lučana (18), Novi Pazar (22) i Radnik iz Surdulice (23). Loše vesti su da sada i plej-of polako počinje da beži, pošto do kraja ima da se odigra još samo deset susreta.

Naime, šesta pozicija je trenutno šest bodova ispred Partizana i na njoj se nalazi kragujevački Radnički 1923 sa 23 poena, koji je na sreću "valjka" danas poražen od Čukaričkog na "Čika Dači" sa 1:3. Ispred su još već pomenuti "brđani (25), IMT (26), Železničar Pančevo (32), Vojvodina (trenutno 35) i Crvena zvezda koja ima nikada veći plus u odnosu na večitog rivala.

Branilac titule je trenutno na ogromnih 29 poena viška, što je istorijski poduhvat posle samo 16 kola u Superligi Srbije.

SUPERLIGA SRBIJE – 16. KOLO

Subota

Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)



Crvena zvezda - Radnik 2:0 (0:0)

/Bukari 58, Ivanić 90+3/

Mladost Lučani - Železničar 0:4 (0:3)

/Milikić 7, Pantović 30, Plavšić 35, Kuljanin 75/

OFK Beograd - Novi Pazar 0:2 (0:2)

/Marinković 3, Sadi 30/

Nedelja

Radnički 1923 - Čukarički 1:3 (1:1)



IMT - Partizan 2:1 (1:0)

/Agahova 12, Kamano 69 - Čumić 58/

Mačva - Vojvodina (u toku)

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