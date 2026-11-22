Nikad veća razlika: Evo koliko sada Zvezda beži Partizanu, posle novog poraza crno-belih!
Crno-beli bliži ispadanju nego plej-ofu.
Fudbaleri Partizana doživeli su novu bruku u Superligi Srbije, pošto su izgubili u Loznici od IMT rezultatom 1:2.
Takav epilog veoma je udaljio četu Aleksandra Stanojevića od gornjeg doma, što im je dodatno ugrozilo plasman u plej-of elitnog ranga.
Ujedno bio je to treći uzastoppni poraz Partizana od "traktorista", a drugi zaredom u prvenstvu, tako da crno-beli sada imaju gori međusobni skor od ekipe koja je jedan od konkurenata za plasman u plej-of rundu.
Klub iz Humske je posle novog neuspeha ostao na 17 poena iz 16 mečeva, čime zauzima 10. poziciju na superligaškoj tabeli, prvu iznad zone ispadanja, pošto u niži rang idu četiri ekipe, a to su trenutno: Mačva iz Šapca koja je na 13 bodova, OFK Beograd i Radnički Niš imaju po 11, a poslednjeplasirani Zemun 7 poena.
Ispred crno-belih u plej-aut zoni su još ekipe Mladosti iz Lučana (18), Novi Pazar (22) i Radnik iz Surdulice (23). Loše vesti su da sada i plej-of polako počinje da beži, pošto do kraja ima da se odigra još samo deset susreta.
Naime, šesta pozicija je trenutno šest bodova ispred Partizana i na njoj se nalazi kragujevački Radnički 1923 sa 23 poena, koji je na sreću "valjka" danas poražen od Čukaričkog na "Čika Dači" sa 1:3. Ispred su još već pomenuti "brđani (25), IMT (26), Železničar Pančevo (32), Vojvodina (trenutno 35) i Crvena zvezda koja ima nikada veći plus u odnosu na večitog rivala.
Branilac titule je trenutno na ogromnih 29 poena viška, što je istorijski poduhvat posle samo 16 kola u Superligi Srbije.
SUPERLIGA SRBIJE – 16. KOLO
Subota
Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)
Crvena zvezda - Radnik 2:0 (0:0)
/Bukari 58, Ivanić 90+3/
Mladost Lučani - Železničar 0:4 (0:3)
/Milikić 7, Pantović 30, Plavšić 35, Kuljanin 75/
OFK Beograd - Novi Pazar 0:2 (0:2)
/Marinković 3, Sadi 30/
Nedelja
Radnički 1923 - Čukarički 1:3 (1:1)
IMT - Partizan 2:1 (1:0)
/Agahova 12, Kamano 69 - Čumić 58/
Mačva - Vojvodina (u toku)
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