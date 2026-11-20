Drinčić pred Zemun: Imamo imperativ pobede, ono što su pokazali protiv Kragujevca...
Fudbalski klub Radnički dočekaće u 16. kolu Superlige Srbije ekipu Zemuna. U redovnom obraćanju medijima očekivanja od narednog meča izneli su šef stručnog štaba Radničkog Nikola Drinčić i igrač Miloš Rošević. Šef stručnog štaba Radničkog istakao je da svi igrači, osim Ibrahima Mustafe, konkurišu za sastav i da je ekipa spremna za duel sa Zemunom.
Igrač Radničkog Miloš Rošević, veruje da njegov tim uz pomoć navijača može do pobede.
- Posle pobede u Kupu, raspoloženje u ekipi je fantasftično, kao i posle svakog trijumfa naravno. Ipak, sada smo okrenuti Zemunu, saglasan sam sa šefom, imamo imperative pobede. Zemun je jedna odlična ekipa koja u poslednjih par kola igra sve bolje i bolje, što govore i rezultati. Nerešena utakmica protiv IMT-a, zatim prolazak u Kupu protiv Radničkog iz Kragujevca. Ipak, siguran sam da svi igrači mogu da odgovore zahtevima trenera Drinčića i da idemo u ovu utakmicu sa jakim motivom i željom da osvojimo sva tri boda. Pozvao bih sve navijače da dođu u što većem broju kako bi pružili podršku i pomogli nam da osvojimo sva tri boda - istakao je Rošević.
Utakmica, Radnički Niš – Zemun, biće odigrana u subotu 21. novembra u 13 sati. Ulaz je slobodan. Glavni sudija biće Pavle Ilić.
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