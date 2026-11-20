BEZBEDNOSNI savetnici Francuske, Nemačke i Velike Britanije mogli bi već ovog meseca da otputuju u Moskvu na razgovore sa predstavnicima Kremlja o mirovnom rešenju za rat u Ukrajini, a predlog za takvu posetu izneo je pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina za spoljnu politiku Jurij Ušakov, objavila je danas ukrajinska redakcija Radija slobodna Evropa (RSE), pozivajući se na više izvora upoznatih sa inicijativom. Prema navodima izvora, konačna odluka o putovanju još nije doneta