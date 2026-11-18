ANA Brnabić, narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije i članica Srpske napredne stranke (SNS), na listi „Aleksandar Vučić — Srbija pobeđuje oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je komentarisala politiku Studentske liste.

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- Sloboda govora u "oslobođenoj" Srbiji - sprečiti, po svaku cenu, Aleksandra Vučića da govori! A ako već ne možete da ga ućutkate i zastrašite, onda nađite način da sprečite narod da ga čuje!

Pa što se vi sa Studentske liste toliko plašite poraženog Vučića kad je, kako kažete, nebitan, irelevantan, prošlo vreme? Zašto kad je on sve to, a vi tako genijalni? Ili se plašite toga da narod konačno čuje istinu i vidi sve o vašim prevarama - kao što je prevara da vam je važna stručnost, ili prevara da ste mnogo kulturni, ili da vam je stalo do Ustava, zakona, institucija i demokratije. Sve u vezi sa Studentskom listom je - prevara - navela je Brnabićeva.