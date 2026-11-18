ŠEF poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je u Skupštini Srbije da u izboru potpredsednika neće biti nijedan član opozicije.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

– I gospodin Bakić i neki drugi koji su učestvovali u toj drami ipak su uspeli da lobiraju i da gospodin Mavrić bude potpredsednik Narodne skupštine. Nećete verovati, nije čovek iz poslaničke grupe "Srbija pobeđuje", a ostali koji će da vam budu, biće, kako saznajemo sa tog burnog sastanka, nula ljudi iz opozicije - biće Sara Valentin, Lazar Tibor, Lidija Dimitrijević i Adem Mavrić. Samo da vam ukažem na to da su ljudi koji su u tom biranju učestvovali šokirani i da su mi javili da je neverovatno da glas razuma niste hteli da čujete, da uzmete bilo koga iz opozicije. I ovo je važna stvar za sve ljude u Evropi da znaju, da vide i čuju – rekao je Vučić.

"Znam šta i koga ćete da birate, iako niste saopštili javnosti"

On je u nastavku obraćanja naveo da je odluka već doneta i ocenio da se time narušavaju institucije i Ustav Srbije.

- I kao što vidite, znam šta i koga ćete da birate iako to niste javnosti saopštili, ali mora neko da bude u ovoj zemlji transparentan, pa sam zato morao da vam saopštim kakvu ćete odluku da donesete i sa kojom ćete odlukom biti upoznati. Tek toliko kako i koliko transparentno funkcionišete i tek toliko u šta ste nam državu pretvorili. Ovo je naravno protivzakonito, ovo je naravno protivustavno i ovo je ono opravljanje institucija o kojem sam govorio — da nam ni od institucija neće ostati ništa. Tako ćete da nam opravite Ustav Srbije koji ste pod miškom nosili. Od Ustava Srbije ostati neće, ništa nam od države ostati neće, a zašto? Zato što ste rešili, ne da se svetite, jer vama niko ništa nažao nije učinio, već da progonite one koji drugačije misle - naveo je on.

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"Ovo se nije desilo od 1991. godine"

Vučić je dodao da se ovakav postupak pri izboru potpredsednika, prema njegovim rečima, dešava prvi put u Narodnoj skupštini Srbije.

– I ako me pitate, obradovali ste me, jer bih morao da kažem i neku lepu reč o vama da ste samo poštovali tradiciju i ono što su svi drugi poštovali od 1991. godine. Ne postoji nijedan pravni akt u ovoj zemlji, postoji sila plenuma, postoji sila Mila Đukanovića, o njoj ćemo da govorimo kad budemo govorili o Saičiću i ostalima, dakle kada dođe vreme za sve to. Dakle, postoje neke druge sile, samo sila zakona i sila Ustava nikako ne postoji. Hvala vam na tome što ste pokazali da je sila ispred svega – istakao je Vučić.

Na kraju izlaganja ocenio je da se takvim potezom pokazuje odnos prema onima koji drugačije misle.

– Nikada ranije se ovakva diskriminacija onih koji drugačije misle i opozicije nije događala, nikada ranije. I to je važno da ljudi u Srbiji znaju - da nikada manje demokratije nismo imali, nikada manje vladavine prava nismo imali i ne odlučuje o tome niko u svetu. To mogu da vide građani Srbije i hvala vam na tome što ste svoje lice pokazali odmah, što nije bilo potrebno vreme, što nam niste krili trikovima kakvi ste stvarno, nego ste svu svoju bahatost i arogantnost pokazali na prvoj sednici – zaključio je Vučić.