ODLOŽENO SUĐENJE VELJKU BELIVUKU I OSTALIM OPTUŽENIMA: Nastavak 8. decembra
NASTAVAK suđenja Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, otmice, nelegalnu trgovinu narkoticima i oružjem, koje je trebalo da se održi danas u Specijalnom sudu u Beogradu, odloženo je za 8. decembar.
Razlog je sprečenost jednog člana sudskog veća da prisustvuje glavnom pretresu.
Predsednica krivičnog veća saopštila je i da su u sud stigli podnesci, koje su uputili drugooptuženi Miljković i vlasnik kuće strave u Ritopeku okrivljeni Vlade Draganić. O njima će naknadno biti odlučivano.
Na ročište, iz zdravstvenih razloga, nije došla ni optužena Slađana Sekulović.
Postupajući tužilac za organizovani kriminal na prethodnom glavnom pretresu istakao je da je suđenje ušlo u završnu fazu i da su svi predloženi dokazi - izvedeni. Najavio je i pripremu završnih reči.
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