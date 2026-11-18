Povreda je prošlost: Juki Išikava se vraća na teren
Kapiten japanske odbojkaške reprezentacije i jedan od najboljih igrača Zirata konačno se oporavio od povrede i spreman je da se vrati na teren pred veliki derbi sa Galatasarajem koji je na programu u subotu od 14 časova.
Juki Išikava ima dosta nesrećan period iza sebe, prvo je tokom završnice Lige nacija imao problema sa vratom zbog kojih nije bio na 100% tokom završnog turnira, dok je na početku klupske sezone protiv Fenera zaradio novu povredu koja ga je sklonila sa terena više od mesec dana.
Sada je spreman za povratak, ušao je u trenažni proces i spreman je da se vrati za predstojeći derbi sa Galatasarajem.
Podsetimo, Išikava je letos nakon devet provedenih godina u italijanskoj Superligi odlučio da promeni sredinu i potpisao je dvogodinjši ugovor sa Ziratom gde je doveden kao veliko pojačanje i zajedno sa Klevenoom i Abdel Azizom čini trio koji je planiran da povede tim iz Ankare na vrh Evrope uz napad na sve trofeje u domaćim takmičenjima.
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