Kapiten japanske odbojkaške reprezentacije i jedan od najboljih igrača Zirata konačno se oporavio od povrede i spreman je da se vrati na teren pred veliki derbi sa Galatasarajem koji je na programu u subotu od 14 časova.

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Juki Išikava ima dosta nesrećan period iza sebe, prvo je tokom završnice Lige nacija imao problema sa vratom zbog kojih nije bio na 100% tokom završnog turnira, dok je na početku klupske sezone protiv Fenera zaradio novu povredu koja ga je sklonila sa terena više od mesec dana.

❗️🇯🇵 Yuki Ishikawa wyleczył uraz, powrócił do treningów i ma być do dyspozycji Mustafa Kavaza, trenera Ziraatu Bankkart Ankara, podczas najbliższego ligowego meczu z Galatasaray Stambuł. ✅️ Ishikawa urazu nabawił się podczas rywalizacji z Fenerbahçe, jedynego jak do tej pory meczu kapitana reprezentacji Japonii w barwach aktualnego mistrza Turcji❗️ Foto: Ziraat Bankkart. #podsiatka — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) November 18, 2026

Sada je spreman za povratak, ušao je u trenažni proces i spreman je da se vrati za predstojeći derbi sa Galatasarajem.

Podsetimo, Išikava je letos nakon devet provedenih godina u italijanskoj Superligi odlučio da promeni sredinu i potpisao je dvogodinjši ugovor sa Ziratom gde je doveden kao veliko pojačanje i zajedno sa Klevenoom i Abdel Azizom čini trio koji je planiran da povede tim iz Ankare na vrh Evrope uz napad na sve trofeje u domaćim takmičenjima.