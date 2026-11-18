Iskusni Nemanja Maksimović surovo iskren.

FOTO: N. Skenderija

Nikad teža situacija za fudbalsku reprezentaciju Srbije. Pored očajnih partija i rezultata u Ligi nacija, državni tim je potpuno izgubio poverenje nacije, što se jasno vidi po praznim tribinama na domaćem terenu.

Navijači su, čini se s razlogom, okrenuli leđa "orlovima", a toga je svestan i Nemanja Maksimović (31). Momak koji već deceniju nosi dres "A" selekcije svestan je da ništa ne valja, da mnogo toga treba da se menja, ali i da je pitanje kakva nas budućnost čeka.

- Koliko god zvučalo bolno, ovakvi rezultati su trenutno naša realnost. Ako želimo da napredujemo, moramo da pogledamo u ogledalo, ne samo mi igrači, već svi koji rade u srpskom fudbalu. Treba da se zapitamo kako smo došli do ove situacije – rekao je Maksimović za "Sportski žurnal".

Iskusni defanzivni vezista je samokritičan, ne samo zbog šest poraza iz isto toliko mečeva u A Diviziji, već zbog svega prikazanog na terenu.

- Najveća razlika videla se u ritmu. Ima nas starijih koji nismo mogli da pariramo tempu kakav su forsirali Nemci, Holanđani i Grci. Problem je što nemamo veliki broj mladih igrača koji mogu da zamene nas starije. U Ligi nacija šansu su iskoristili Mihajlo Cvetković i Stefan Gudelj, ali potrebno nam je još njih takvih momaka. Narod je malo umoran od nas koji smo ušli u četvrtu deceniju života - priznao je Maksimović, a potom dodao:

- Koliko god da nam je teško sada, bitno je da ostanemo u A Diviziji. Uvek je bolje igrati sa najboljim reprezentacija u Evropi. Balans je, zapravo, jako teško pronaći. Jesenje utakmice ukazale su nam na očigledne probleme.

FOTO: N. Skenderija

Momak rodom iz Banje Koviljače veruje da bi sve bilo drugačije da se na premijeri Lige nacija nije dogodio onaj poraz od Grčke na "Marakani" i to golom u poslednjim trenucima.

- Da tada nismo izgubili, situacija bi se drugačije odvijala. Kako se Liga nacija zahuktavala, tako je pritisak na nas bio sve veći. Sada nam nacija više ne veruje, sami smo krivi što je tako. Moramo radom i trudom da preokrenemo sve u našu korist – naglasio je Maksimović.

Na kraju je prvotimac Šabab Al Ahlija otkrio koga bi voleo za protivnika u baražu.

- Nemam posebnu želju. Realno, nijedan drugoplasirani tim iz B divizije nije kvalitetniji od nas. To je naš nivo, sa svima možemo da igramo, a verujem i da izborimo opstanak u elitnoj konkurenciji - zaključio je Maksimović.