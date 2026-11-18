PARTIZAN ČEKA JUG: Veliki rivali sastaju se u grupnoj fazi Evrokupa!
KLASIK na Banjici. Vaterpolisti Partizana u 4. kolu grupe D Evrokupa sutra dočekuju tim iz Dubrovnika (19.30).
"Gospari" su lideri grupe, a na startu su deklasirali podmlađene crno-bele sa 20:9. Beograđani će sigurno na svom bazenu učiniti sve da dokažu da mnogo više vrede i da će namučiti favorita. U drugom meču od 20.00 časova Starzbur igra sa PAN.
TABELA: Jug 9, Strazbur 6, Partizan 3, PAN 0 bodova.
Drugi naš predstavnik, Šabac će u grupi B od 20.45 ugostiti Špandau 04. "Čivijaši" žele da se revanširaju Nemcima za poraz u Berlinu (13:12) i preuzmu drugu poziciju. U drugom meču Primorac u Kotoru od 19.00 časova dočekuje Savonu.
TABELA: Primorac 7, Špandau 6, Šabac 3, Savona 2 boda.
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