CENE voća i povrća na pijacama u Srbiji tokom protekle sedmice uglavnom su mirovale, ali su pojedine namirnice ipak poskupele.

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Na kvantaškoj pijaci u Beogradu kilogram jabuka dostigao je dominantnu cenu od 120 dinara, a rast je zabeležen i kod mandarina, dunja, borovnica i šljiva. Istovremeno, pojeftinili su limun, kivi, grejpfrut i pojedine druge vrste voća.

Prema najnovijem izveštaju Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), ponuda voća i povrća na kvantaškim i zelenim pijacama uglavnom je bila na nivou prethodne sedmice, ali su razlike u cenama bile primetne kod pojedinih proizvoda.

Na kvantaškoj pijaci u Beogradu ponuda jabuka bila je dobra, ali je njihova cena porasla, pa je dominantan iznos za većinu sorti dostigao 120 dinara po kilogramu.

Osim jabuka, skuplje su bile i borovnice, dunje, mandarine i šljive. S druge strane, niže cene zabeležene su kod grejpfruta, kivija, pojedinih sorti krušaka, limuna, malina, nara, suvih šljiva i suvih smokava.

Poskupeli paradajz, šargarepa i zelena salata

Promene su zabeležene i na tržištu povrća. Na beogradskoj kvantaškoj pijaci poskupeli su kelj pupčar, krastavac kornišon, brokoli, paprika šilja, paradajz, paškanat, koren peršuna, tikvice, spanać, zelena salata, zelje i šargarepa.

Međutim, bilo je i povrća koje se moglo kupiti po nižim cenama. Jeftiniji su bili karfiol, kelj, beli luk, pojedine sorte paprika, čeri paradajz, beli pasulj gradištanac i ljuta paprika.

Na zelenoj pijaci u Vranju ponuda voća bila je raznovrsna, a najzastupljenije su bile domaće jabuke i kruške, uz uvozne citruse i banane. Među povrćem su dominirali krompir, crni luk, šargarepa, kupus, zeleniš i šampinjoni.

Ponuda paprike, paradajza i karfiola bila je slabija nego prethodne sedmice, dok je kod karfiola zabeležen pad cene.

U Subotici cene uglavnom bez promena, u Užicu različita kretanja

Na zelenoj pijaci u Subotici, u periodu od 9. do 15. novembra, ponuda je bila solidna, a cene su uglavnom ostale nepromenjene.

Slična situacija zabeležena je i u Zrenjaninu, gde je ponuda poljoprivrednih proizvoda bila dobra. Ipak, paprika šilja je poskupela, dok je kupus pojeftinio.

Na pijacama u Užicu kilogram jabuka najčešće je koštao između 100 i 150 dinara, a njihova ponuda bila je prosečna.

U ovom gradu pojeftinili su limun, lešnici, orasi i mandarine, dok su više cene zabeležene kod pomorandži, suvih šljiva i banana.

Kada je reč o povrću, skuplji su bili cvekla, salatni krastavci i kupus. Nasuprot tome, niže cene zabeležene su kod krompira, belog luka, paprike babure, paradajza, pasulja, tikvica i šargarepe.

Podaci sa pijaca pokazuju da su kretanja cena različita od grada do grada, pa se pojedine namirnice u istoj sedmici mogu kupiti po višim ili nižim cenama u zavisnosti od mesta prodaje.

(BizPortal)