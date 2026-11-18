Barselona je zvanično objavila veliko pojačanje.

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Bivši sedmi pik na NBA draftu Kilijan Hejs potpisao je ugovor do kraja sezone 2026/27, nakon uspešno završenih medicinskih pregleda.

Pošto su Katalonci ostali na duže staze bez Umodže Gibsona i Kevina Pantera morali su brzo da reaguju i to su i uradili.

𝐊𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐲𝐞𝐬, nou jugador blaugrana 💙❤️ https://t.co/SFad8q4Zub — Barça Basket (@FCBbasket) November 18, 2026

Hejs stiže kao slobodan igrač, a njegov ugovor važi do 30. juna 2027. godine i uključuje izlaznu klauzulu koja mu omogućava povratak u NBA ligu ukoliko dobije ponudu iz Severne Amerike. Pre dogovora sa španskim klubom, dvadesetpetogodišnji bek je pregovarao i sa Makabijem iz Tel Aviva.

Hejs je izabran kao sedmi pik na NBA draftu 2020. godine od strane Detroit pistonsa. U NBA ligi je proveo šest sezona, odigravši 239 utakmica za Detroit, Bruklin i Sakramento.