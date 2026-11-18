PRED tzv. Osnovnim sudom u Prištini danas je održano ročište u slučaju Bobana Tonića (58) iz Lipljana nekadašnjeg zatvorskog čuvara osumnjičenog za navodni ratni zločin.

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Njegov branilac, advokat Predrag Miljković posle ročišta kazao je ispitani svedok ni u jednom kontekstu nije spomenuo Tonića i istakao da se svedočenje uglavnom odnosilo na druge događaje i okolnosti, uključujući hapšenje svedoka i njegov boravak u pritvoru.

- Mislim da su svi preostali svedoci, njih sedam, u stvari svedoci iz drugih postupaka. To je jedan takozvani rezervoar svedoka Specijalnog tužilaštva, izvuku njihove izjave i predlažu ih kao svedoke u postupcima. Ovaj svedok praktično ni jednom rečju nije pomenuo Bobana Tonića ni u kakvom smislu ili kontekstu. Njegovo svedočenje se fokusiralo na njegovo hapšenje i dane koje je proveo u zatvorima - rekao je Miljković izrazivši nadu da će odbrana na narednim ročištima uspeti da dokaže da Tonić nije kriv za ono što mu se stavlja na teret.

SVEDOK NE POZNAJE TONIĆA! Današnji svedok V. B. izjavio je da je tokom rata na Kosovu bio u zatvoru nakon što je uhapšen juna 1998. godine zbog pripadnosti tzv OVK. Kako je naveo, uhapšen je jer je sa grupom prijatelja prenosio oružje iz Severne Makedonije na Kosovo, a potom osuđen na pet godina zatvora zbog terorizma. Kaznu je služio u zatvorima u Prištini, Dubravi i Lipljanu. On je istakao da su uslovi u zatvorima bili loši da je bilo maltretiranja iako njega, kako je naveo, nisu maltretirali. Na pitanje da li poznaje Tonića, svedok je odgovorio odrično, navodeći međutim da iz ličnog ubeđenja može da kaže da su svi stražari u tom periodu maltretirali zatvorenike.

Boban Tonić iz Lipljana priveden je aprila 2025. godine, kada je privedena i Nadica Čepkenović iz istog mesta, koja je radila takođe kao čuvar u ženskom zatvoru u Lipljanu. U optužnici podignutoj 31. decembra prošle godine, navodi se da je Tonić, kao čuvar u zatvoru u Prištini i paralelnom zatvoru u Lipljanu, u saučesništvu sa drugim čuvarima, tokom 1998-1999. godine, postupajući sa umišljajem, kršio pravila međunarodnog prava, tj. da postoji sumnja da je učestvovao u sistematskom zlostavljanju albanskih zatvorenika, navodno ih mučeći na nehuman način.

Tonić se u januaru 2026. pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini izjasnio da nije kriv za delo koje mu se stavlja na teret.