Crvena zvezda je igrala protiv uz Baskoniju najlošijeg tima u Evroligi, navijači su već upisali pobedu, ali je doživela je poraz u Milanu od Armanija (91:77).

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

A kao i uvek posle poraza, ali pobede najzanimljivije je šta će reći nekada legendarni trener, sada košarkaški analitičar na Arena sport Vlade Đurović.

- Zvezda nije dobro počela, ali je drugo poluvreme odigrala veoma gore. Nisu ušli ratnički. Zvezda je šutirala trojke 44 odsto, što je sasvim dobar procenat, bolje od Milana. Gde je Zvezda izgubila? Pa u skoku, imali su više skokova, 20 ofanzivnih, od toga 16 u prvom poluvremenu, imali su 20 šuteva više. To je neverovatno - kazao je za Arena TV Vlade Đurović.

Kao glavne probleme izdvojio je skok, 18 izgubljenih lopti i previše grešaka.

- Ceo tim Armani je napravio 11 grešaka, a naša četiri beka, Dobrić, Karter, Vejler-Bab i Džouns ukupno 13. Sa toliko grešaka i sa toliko slabim skokom izgubila se utakmica.

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Nije mi se dopalo kako je Zvezda igrala ni u napadu ni u odbrani. Đurović je priznao da mu je teško pao poraz Zvezde u Italiji.

- Vidim da smo svi razočarani, i ja sam. Nije ovo utakmica koja će odlučiti sudbinu Zvezde, ima tu još šansi, ali baš sam razočaran. Znao sam da će Armani igrati bolje nego inače, igrali su pametnije, taktički bolje od Zvezde. Džouns je šutirao 4/5 za tri, ali pet grešaka, previše. Uzmimo i primer Kartera, 21 minut je igrao, ako je igrač tako raspoložen držao bih ga duže, Beb odigrao 20 i nešto minuta ni sa kakvim učinkom.

Pričao je i o partiji Džordana Nvore koji je meč završio sa devet poena.

- Razmišljam o Nvori, znam psihologiju takvih igrača. Mora da počne u prvoj postavi. Sada igrači ne gledaju to toliko, to ranije nije bilo tako kod velikih strelaca. Nvora je ušao u momentu kada nije išlo, nema nešto i igre i poena, nije dao nijedan koš i onda se unervozi i to je to. Bolje je da počne sa njim.Do sada su primali 77 poena prosečno, a sada su primili 91 od zadnje ekipe na tabeli. Vidim da su svi razočarani i ja sam, ali nije ovaj meč taj koji će odlučiti sudbinu Zvezde. Igrali su pametnije i taktički bolje od Zvezde - zaključio je Đurović.