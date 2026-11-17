Crno-beli doživeli šesti neuspeh.

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Nisu uspeli košarkaši Partizana da upišu sedmi trijumf u Evroligi, pošto ih je savladalo najveće iznenađenje sezone.

Valensija je boljom igrom u poslednjoj četvrtini opravdala status najprijatnijeg evroligaškog hita, a posle meča svoje viđenje dao je i Karlik Džons.

Najbolji igrač crno-belih utakmicu je završio s 21 poenom:

- Mislim da smo veći deo utakmice igrali dobro. Odlično smo ih branili. Oni u proseku postižu oko 97 poena, a večeras su završili sa 76. Mislim da smo igrali dobro, ali jednostavno nismo pogađali šuteve - rekao je Džons.

Američki plejmejker naglasio je loše veče u šutevima za tri poena.

- Mislim da mnogi naši porazi dolaze upravo zbog promašenih šuteva. Šutirali smo, koliko, 5 od 30? Možete nekada da pobedite sa takvim procentima, ali ne protiv ovako kvalitetne ekipe koja igra u brzom ritmu. To je glavni razlog zbog kojeg večeras nismo pobedili.

Razočaran je novim porazom pred "grobarima":

- Naravno da sam iznerviran. Svaki put kada izađete na teren želite da pobedite, posebno protiv dobrog tima koji se nalazi u gornjem delu tabele. Pogotovo kada igrate kod kuće. Ali neke stvari jednostavno ne možete da kontrolišete. Imali smo nekoliko zicera gde je lopta izašla iz koša. Sve što možemo jeste da nastavimo da radimo.



Na pitanje kako Partizan može da reši problem promašaja otvorenih šuteva, apostrofira da je najvažnije samopouzdanje.

- Moramo samo da nastavimo da šutiramo, držimo glavu gore i verujemo u sebe. Imamo dobar tim i odličnu hemiju. Nastavićemo da gradimo međusobno poverenje. Ako si otvoren, šutiraj. I trener nas stalno ohrabruje da uzimamo takve šuteve, čak i kada je frustriran zbog promašaja.

U jednom trenutku ušao je u sukob sa Nilom Sakom, posle susreta plejmejker "valjka" je govorio o tome:

- Neću da otkrivam šta mi je rekao, ali rekao je nešto što mi se nije dopalo. Ja sam mu odgovorio ono što sam mislio i stojim iza toga. Ne povlačim se ni pred kim. Nije me briga ko si, koliko si visok ili koliko si veliki. Uvek ću se zauzeti za sebe i reći ono što mislim - poručio je Džons.

Imao je duele i sa "starijim bratom" Dilanom Osetkovskim, koji brani boje Valensije.

- Pričali smo tokom cele utakmice, šalili se. Lepo je videti ga. Kad god imate priliku da igrate protiv starijeg brata, to je sjajan osećaj.

Otkrio je Amerikanac šta mu je bivši saigrač pričao:

- Stalno ga provociram. Govorio sam mu da prestane da pravi faulove. To je samo prijateljsko prepucavanje - objasnio je Karlik.

Na kraju se osvrnuo i na direktan duel sa Ti Džej Šortsom, jednim od najboljih plejmejkera Evrolige.

- Ne bih rekao da sam imao dodatnu motivaciju, ali veoma ga poštujem. Čestitam mu na svemu što je ostvario. Mislim da postoji obostrano poštovanje između nas. Kada igrate protiv nekoga na svojoj poziciji, ko je jedan od kandidata za MVP nagradu, naravno da želite da pobedite i budete bolji od njega.

Džons je razgovor završio porukom koja nagoveštava da će imati poseban motiv u narednom susretu sa Valensijom.

- Trenutno on vodi 1:0 - zaključio je plejmejker Partizana.