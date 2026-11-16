Opasnost za crveno-bele: Armani otkro ko menja povređenog centra, otpao bivši igrač Zvezde!

O njemu će se pričati...

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Rukovodstvo Olimpije iz Milana užurbano traži rešenje na centarskoj poziciji, posle povrede Devina Bukera.

Brat slavnijeg NBA asa istog imena, koji nastupa za Finiks Sanse, odsustvovaće poduže sa parketa, što je nateralo čelnike Armanija da krene u potragu.

Posle nekoliko imena u opticaju odlučili su se za centra iz italijanske lige. U pitanju je Zerik Onjemu, koji dolazi iz Skafatija.

Foto: Printscreen/Twitter/Andrea Calzoni

Prebogati italijanski gigant platiće 450.000 evra na ime obeštećenja, pa se očekuje da Onjemu bude registrovan odmah za Evroligu.

I u italijanskoj Seriji A, Zerik je prosečno beležio 10,9 poena, 6,4 skokova i jednu blokadu po utakmici.

Inače, u opticaju je bio i amerikanac sa slovenačkim pasošem, Majk Tobi, ali su propali pregovori sa bivšim centrom Crvene zvezde.

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