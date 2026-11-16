OŠTRA PORUKA SERGEJA LAVROVA: Evropljani su krivi za propast Enkoridža, a evo ko su četiri saveznika Rusije

NAKON sastanka ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u Enkoridžu, predstavnici evropskih zemalja doslovno su se „obesili o ruke američkom lideru Donaldu Trampu“, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za ruske medije.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi

Evropljani su pojurili u Vašington i jednostavno se držali Amerikanaca, Trampa. Počeli su da ga odvlače od ovog sporazuma, rekao je on.

-Pogledajte citate koji su sada dostupni iz Trampovih izjava u Enkoridžu i odmah nakon toga – to je veoma pozitivno: složili smo se praktično oko svega, osim, ​​možda, jedne tačke. Sve je to kasnije nestalo. A već u junu u Evijanu, na samitu G7, (francuski predsednik Emanuel) Makron je ponosno izjavio: 'Sahranili smo Enkoridž, Amerika je sada ponovo sa nama', podsetio je Lavrov.

Evropa je imala brojne prilike da posreduje u vezi sa Ukrajinom, ali „svi znaju kako se to završilo“, ocenio je on.

O EVROPSKOM PREGOVARAČU SA RUSIJOM I OPASCI FINSKOM PREDSEDNIKU

Lavrov je još kazao da ne zna ko bi od sadašnjih evropskih lidera mogao biti razuman sagovornik za rusku stranu.

U tom smislu, šef diplomatskog resora naveo je svoje kontakte na marginama Generalne skupštine UN sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom, koji se „više puta izjašnjavao kako bi zadovoljio drugi deo evropskog javnog mnjenja“ i oklevao da predloži bilo šta ozbiljno i konstruktivno za rešavanje sukoba oko Ukrajine.

Ruski ministar je savetovao Stubu da „uradi nešto ozbiljno, a ne samo da daje izjave“ usled svoje zabrinutosti zbog ukrajinskog rešenja.

Lavrov je podsetio na razgovor koji je vodio sa Stubom na marginama 81. sednice Generalne skupštine UN u Njujorku, tokom kojeg je finski lider izjavio da „nešto mora da se uradi. Idemo pogrešnim putem. Ovo će nas odvesti tamo gde ne želimo da idemo i neće se dobro završiti“.

„Rekao sam mu: 'Slušaj, ako imaš takav osećaj, onda uradite nešto ozbiljno. Nemojte samo da izjavljujete da će Ukrajina umreti za nas, ali da ćemo mi time zaštiti naše vrednosti'“, otkrio je šef ruske diplomatije.

Štaviše, kako je istakao ruski diplomata, on je takođe citirao i podsetio Stuba na njegove ranije reči „za dobrobit drugog dela javnog mnjenja u Evropi“.

Ruski ministar je takođe istakao svoj sastanak sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom, koji se mučio da odgovori na direktno pitanje o produženoj istrazi sabotaže gasovoda „Severni tok“, koji je osiguravao energetsku bezbednost Evrope.

-Stoga, ne znam ko bi od sadašnjih lidera mogao biti razuman sagovornik, zaključio je Lavrov.

O PUTINOVOJ REAKCIJI NA AMERIČKI PREDLOG U ENKORIDžU

Lavrov je rekao da je tokom razgovora u Enkoridžu ruski predsednik Vladimir Putin primetio kompromisnu ​​prirodu nekoliko tačaka u predlogu specijalnog izaslanika predsednika SAD za Ukrajinu, Stiva Vitkofa.

Prema njegovim rečima, ruski lider je, nakon što je Vitkof doneo predlog, čitao tačku po tačku predloga i pitao američkog izaslanika da li je dobro shvatio i zatim prelazio na sledeću.

„Nakon što je sve pročitao, izgovorio je frazu koju je kasnije ponovio na konferenciji za novinare: dali su nam predlog, videli smo da su neki elementi zasnovani na kompromisu, ali pošto svaki sporazum, čak i ako je čvrsto koncipiran, i dalje donekle zavisi od kompromisa, mi prihvatamo američki predlog“, objasnio je ministar.

Onda su počela da se pojavljuju neka tumačenja: nije bilo dogovora, nije bilo sporazuma, postojala je inicijativa, dodao je.

„Ali ako vi nešto predložite, a ja to prihvatim, u Rusiji, to znači da smo postigli dogovor“, zaključio je Lavrov.

MOSKVA I VAŠINGTON I DALjE IMAJU MNOGO NESLAGANjA

Nema potrebe razgovarati sa SAD „otvorenih usta od oduševljenja“, Amerikanci ne poštuju takvo ponašanje, istakao je ministar.

Rusko-američki pregovori o uklanjanju iritantnih faktora ne idu „ni dobro ni loše“, primetio je Lavrov.

Moskva i Vašington i dalje imaju mnogo neslaganja u bilateralnom dijalogu, naglasio je on.

„Postoji mnogo kontradikcija, gomila njih. Sada, pod (američkim predsednikom Donaldom) Trampom, usvojili su nove sankcije protiv ‘Lukoila’ i ‘Rosnjefta’. Produžavaju sve Bajdenove sankcije (bivši američki predsednik Džo Bajden), iako, kako Donald Tramp kaže, 'To je Bajdenov rat, ne moj’“, rekao je.

Lavrov je primetio da postoje posmatrači koji, za razliku od Bajdenove administracije, „hvale“ Trampov tim, verujući da su oni „normalni ljudi u smislu da razgovaraju sa svima“. „Sa nama i sa Iranom. Oni su u ratu sa Iranom, ali razgovaraju“, nastavio je ministar.

GLAVNI SAVEZNICI RUSIJE

Saveznici Rusije su vojska, mornarica, vazduhoplovne i nuklearne snage, konstatovao je Lavrov u intervjuu.

„Svet ne postaje jednostavniji. Zapamtite: imamo dva saveznika — vojsku i mornaricu, a sada imamo i vazduhoplovne snage i, naravno, nuklearne snage“, rekao je ministar.

(sputnikportal.rs)

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