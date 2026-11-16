Košarka

Trener Valensije zna šta čeka ekipu: Idemo na jedan od najvrelijih terena u Evroligi!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

16. 11. 2026. u 17:13

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ĆAVI Albert se oglasio pred duel sa Partizanom.

Тренер Валенсије зна шта чека екипу: Идемо на један од најврелијих терена у Евролиги!

FOTO: Carlos Gil-roig/IPA Sport / IPA / Profimedia

Španski stručnjak je svestan da će njegova ekipa suočiti sa veoma kvalitetnom odbranom koju igraju crno-beli.

- Svako gostovanje u Evroligi je zahtevno. Kad je reč o Partizanu, to je ekipa koja je defanzivno u eliti takmičenja i upravo ćemo na to morati da usmerimo najveći deo pažnje. Moramo da pronađemo kontinuitet i da na svoj način dođemo do tečnosti koja nam je potrebna u napadu protiv jedne od najboljih odbrana u ligi. Ključno je da im pariramo fizički i po intenzitetu, pa i kada mi branimo njihov napad - rekao je Albert za klupski sajt.

Takođe, zna kakva atmosfera očekuje igrače Valensije u "Beogradskoj areni".

Idemo na jedan od najvrelijih terena u takmičenju, sa sjajnom atmosferom i velikim pritiskom, ali najvažnije je da se usredsredimo na ono što će se dešavati na parketu. Biće mnogo kontakta i za svaku akciju moraćemo dobro da se pomučimo, zbog njihove taktike i odbrambenih sposobnosti svakog igrača. Mnogo ih poštujemo. Veliki je izazov da se nadovežemo na ono što smo pokazali u poslednjih nekoliko utakmica i da protiv takve ekipe zadržimo osnove svoje igre i svoj napadački identitet - zaključio je Albert.

Podsetimo, utakmica Partizan - Valensija igra se u utorak od 20.45.

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