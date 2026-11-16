Velika promena u sastavu Partizana - Za ovog igrača nema više mesta u Evroligi
Trener crno-belih Đoan Penjaroja doneo odluku.
Košarkaši Partizana od prošle sezone su jači za još jednog igrača, pošto je iz Fenerbahčea stigao Kris Silva (30) da pojača konkurenciju u reketu. Međutim, dolazak iskusnog Afrikanca doveo je i do određenih pomeranja u sastavu, s obzirom da je on previđen da pomogne ekipi u nameri da se obezbedi plej-of u Evroligi.
S obzirom da u elitnom takmičenju, prema propozicijama, može da bude registrovano najviše 16 igrača, samim tim je jedan u taboru crno-belih bio višak. Stručni štab je morao da preseče i odluči ko je višak, a izbor je pao na zamenika kapitena Žofrija Lovernja (35).
Francuz se u aprilu vratio u Humsku, gde se u periodu od 2012. do 2014. potpuno afirmisao i kasnije napravio odličnu karijeru. Proveo je tri godine u NBA ligi, potom nastupao za Fenerbahče, Žalgiris i Asvel, ali videlo se od starta ove sezone da ne može da odgovori jakom ritmu i brzom tempu u društvu najjačih.
Godine čine svoje, pa će iskusni centar na raspolaganju Đoanu Penjaroji (57) biti za regionalnu ABA ligu, a kasnije i Kup Radivoja Koraća i domaću KLS. Njegovo mesto u Evroligi zauzeće upravo Silva, koji će verovatno dobiti i određenu minutažu već sutra uveče protiv Valensije u 12. kolu, s obzirom na izostanak Kevarijusa Hejsa ().
Podsetimo, Gabonac je debitovao za "parni valjak" minulog vikenda na gostovanju Zadru u Jadranskoj ligi, gde je za skoro 18 minuta postigao četiri poena, uz pet skokova. Tokom karijere nosio je još dres Majamija, Sakramenta, Minesote i Dalasa, a odlične partije u Evropi pružao je kao član atinskog AEK-a. Zato u Partizanu veruju da će im doneti mirnoću i sigurnost u reketu, ali i stabilnost u skoku.
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