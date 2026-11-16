OVO NEMA NI U ROKIJU TRI: Nokautirao protivnika, pa preskočio konopce i nasrnuo na gledaoca!
novozelandski bokser Nelson Asofa-Solomona napravio je nezapamćen incident posle pobede nad Polom Galenom, kada je preskočio konopce ringa i nasrnuo na jednog gledaoca.
Snimak njegovog ispada brzo se proširio društvenim mrežama, a slavlje zbog ubedljivog trijumfa ostalo je u senci skandala.
Bivši ragbista, koji je odlučio da se oproba u profesionalnom boksu, demonstrirao je razornu snagu već u prvoj rundi. Galen, takođe nekadašnja zvezda ragbija, nije uspeo da izdrži njegove udarce, pa je borba završena nokautom.
Međutim, umesto da proslavi pobedu u ringu, Asofa-Solomona je iznenada preskočio konopce i krenuo prema publici. Na snimcima se vidi kako pokušava da udari jednog gledaoca, što je izazvalo pometnju među prisutnima.
Incident je bacio senku na bokserski spektakl, a ponašanje pobednika izazvalo je brojne negativne reakcije. Posebno je upadljivo što je do sukoba došlo neposredno posle ubedljivog trijumfa, u trenutku kada je Asofa-Solomona trebalo da uživa u jednom od najvažnijih trenutaka svoje bokserske karijere.
Australijanac se kasnije izvinio zbog svog postupka, priznajući da nije smeo tako da reaguje. Ipak, snimak njegovog nasrtaja na gledaoca privukao je ogromnu pažnju, pa se posle borbe više govorilo o onome što se dogodilo izvan ringa nego o samom nokautu.
Za Asofa-Solomonu, koji pokušava da izgradi ime u profesionalnom boksu posle uspešne ragbi karijere, ovaj incident predstavlja nepotrebnu mrlju na ubedljivoj pobedi.
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