Košarka

Orlovima treba pun "Pionir" protiv Italije, poznate i cene karata

М. З.

16. 11. 2026. u 13:10

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Naša selekcija nastavlja borbu za plasman na Mundobasket.

Орловима треба пун Пионир против Италије, познате и цене карата

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuju dva teška duela ovog meseca, u okviru novog prozora kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Izabranici selektora Dušana Alimpijevića prvo će gostovati Litvaniji (26. novembar), a potom u Beograd stiže Italija (29. novembar).

Tradicionalno su nam "azuri" neugodan protivnik, a meč u hali "Pionir" biće jedan od odlučujućih za odlazak na takmičenje u Kataru. "Orlovima" će biti neophodna podrška sa tribina, pogotovo što je veliko pitanje na koje će igrače stručni štab moći da računa. Sigurno je da neće biti Bogdana Bogdanovića, Nikole Jokića i ostalih asova iz NBA lige, dok su neizvesni i momci iz evroligaških klubova.

Zbog svih navedenih okolnosti, već su objavljene i cene karata za ovu utakmicu, koje su veoma pristupačne. Najjeftinija ulaznica košta samo 1.500 dinara, dok je "druga kategorija" 2.500, a VIP tribina 3.000.

OVO SU SVE CENE KARATA

VIP tribina: 3.000 dinara

Prva kategorija: 2.500 dinara

Druga kategorija: 1.500 dinara

Parter: 2.000 dinara

Počasna mesta pored terena-prvi red: 20.000 dinara

Počasna mesta pored teren- drugi red: 18.000 dinara

Počasna mesta pored terena-treći red: 15.000 dinara

Počasna mesta bok-prvi red: 18.000 dinara

Počasna mesta bok-drugi red: 15.000 dinara

Počasna mesta bok-treći red: 10.000 dinara

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