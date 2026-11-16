Politika

KURTIJEV ENERGETSKI UDAR: Zabranjena trgovina strujom sa firmama iz centralne Srbije

T.J.

16. 11. 2026. u 11:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VLADA privremenih prištinskih institucija usvojila je danas odluke koje se tiču energetskog sektora, od kojih je jedna odluka o obustavi trgovine električnom energijom sa kompanijama iz centralne Srbije.

КУРТИЈЕВ ЕНЕРГЕТСКИ УДАР: Забрањена трговина струјом са фирмама из централне Србије

Foto: AI generated

Usvojena je i odluka o proglašenju vanrednih mera za snabdevanje električnom energijom i odluka o uspostavljanju obaveze za Kosovsku energetsku korporaciju (KEK) za obezbeđivanje prekograničnih prenosnih kapaciteta, prenosi Ekonomija onlajn.

Premijer privremenih institucija, Aljbin Kurti, rekao je na sednici da je odluka o obustavljanju trgovine električnom energijom sa kompanijama iz centralne Srbije, kako je naveo, "odgovor na blokadu prekograničnih linija za trgovinu električnom energijom " od strane Beograda.

Kurti je naveo da su u ovoj fazi od zabrane izuzeti samo dobavljači energije uspostavljeni na osnovu Briselskog energetskog sporazuma, piše Koha.

Stručnjaci za energetiku u Prištini upozorili su da Kosovu i Metohiji predstoji teška zima kada je reč o snabdevanju energentima.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Nova provokacija Kurtija, upad u Vodovod u Kosovskoj Mitrovici

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AMERIČKI PORTAL BREITBART O MERAMA REM-A PROTIV INFORMERA: Vučićević uputio apel Trampu i zapadnim liderima
Politika

0 0

AMERIČKI PORTAL "BREITBART" O MERAMA REM-A PROTIV INFORMERA: Vučićević uputio apel Trampu i zapadnim liderima

CENZURA medija u Srbiji tema je teksta američkog portala "Breitbart", koji piše o merama Regulatornog tela za elektronske medije (REM) protiv pojedinih emisija Informer TV-a. Osnivač i glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević uputio je međunarodni apel, pozivajući predsednika SAD Donalda Trampa i zapadne lidere da reaguju.

16. 11. 2026. u 10:55

Politika
Tenis
Fudbal
Radio Sudnjeg dana utihnuo baš na petak 13! Dan ranije čula se misteriozna poruka

"Radio Sudnjeg dana" utihnuo baš na petak 13! Dan ranije čula se misteriozna poruka