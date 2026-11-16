KURTIJEV ENERGETSKI UDAR: Zabranjena trgovina strujom sa firmama iz centralne Srbije
VLADA privremenih prištinskih institucija usvojila je danas odluke koje se tiču energetskog sektora, od kojih je jedna odluka o obustavi trgovine električnom energijom sa kompanijama iz centralne Srbije.
Usvojena je i odluka o proglašenju vanrednih mera za snabdevanje električnom energijom i odluka o uspostavljanju obaveze za Kosovsku energetsku korporaciju (KEK) za obezbeđivanje prekograničnih prenosnih kapaciteta, prenosi Ekonomija onlajn.
Premijer privremenih institucija, Aljbin Kurti, rekao je na sednici da je odluka o obustavljanju trgovine električnom energijom sa kompanijama iz centralne Srbije, kako je naveo, "odgovor na blokadu prekograničnih linija za trgovinu električnom energijom " od strane Beograda.
Kurti je naveo da su u ovoj fazi od zabrane izuzeti samo dobavljači energije uspostavljeni na osnovu Briselskog energetskog sporazuma, piše Koha.
Stručnjaci za energetiku u Prištini upozorili su da Kosovu i Metohiji predstoji teška zima kada je reč o snabdevanju energentima.
(Tanjug)
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