KURTIJEV ENERGETSKI UDAR: Zabranjena trgovina strujom sa firmama iz centralne Srbije

VLADA privremenih prištinskih institucija usvojila je danas odluke koje se tiču energetskog sektora, od kojih je jedna odluka o obustavi trgovine električnom energijom sa kompanijama iz centralne Srbije.

Foto: AI generated

Usvojena je i odluka o proglašenju vanrednih mera za snabdevanje električnom energijom i odluka o uspostavljanju obaveze za Kosovsku energetsku korporaciju (KEK) za obezbeđivanje prekograničnih prenosnih kapaciteta, prenosi Ekonomija onlajn.

Premijer privremenih institucija, Aljbin Kurti, rekao je na sednici da je odluka o obustavljanju trgovine električnom energijom sa kompanijama iz centralne Srbije, kako je naveo, "odgovor na blokadu prekograničnih linija za trgovinu električnom energijom " od strane Beograda.

Kurti je naveo da su u ovoj fazi od zabrane izuzeti samo dobavljači energije uspostavljeni na osnovu Briselskog energetskog sporazuma, piše Koha.

Stručnjaci za energetiku u Prištini upozorili su da Kosovu i Metohiji predstoji teška zima kada je reč o snabdevanju energentima.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Nova provokacija Kurtija, upad u Vodovod u Kosovskoj Mitrovici