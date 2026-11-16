I DANAS SASTANAK PREDSTAVNIKA STUDENTSKE LISTE SA MARTOM KOS: Samo dan pre konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije

PREDSTAVNICI Studentske liste i danas će se sastati sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

Foto: Printskrin Jujtub DW Fokus

Kako saznaje N1, sa Kos će danas razgovarati Jovana Pavlović, Ana-Marija Radosavljević, Ana Dimitrijević i Aleksandar Baucal.

Sa Kos su se 2. novembra sastali Dejan Šoškić, Jovana Pavlović, Ana-Marija Radosavljević, Ana Dimitrijević.

Podsetimo, ovaj sastanak održava se samo dan pre konstitutivne sednice 15. saziva Narodne skupštine Srbije, koja je zakazana je za sutra u 10 časova. Posle toga, počinje da teče zvanični rok od 90 dana za formiranje nove vlade.

Na osnovu konačnih rezultata koje je Republička izborna komisija objavila 5. novembra, apsolutnu većinu od 140 mandata osvojila je "Studentska lista", dok će u opozicionim klupama sedeti 103 poslanika liste "Aleksanadar Vučić - Ujedinjena Srbija".

U parlament ulazi i sedam predstavnika manjinskih lista - po dva mandata pripala su "Savezu vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" i "Albanskoj koaliciji", dok će po jednog poslanika imati liste "Rasim Ljajić - Ljudski", "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" i "Usame Zukorlić SPP - Pokret za ujedinjenje".

Sutrašnju sednicu sazvala je odlazeća predsednica parlamenta Ana Brnabić, a na dnevnom redu nalazi se šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, kao i izbor članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Marta Kos i predstavnici "Studentske liste" već razgovarali 2. novembra

Nakon prvog sastanka evropkse komesarke i nekoliko članova SL posle izbora u Srbiji, Kos je istakla da je njen zadatak da se ponovo formira poverenje EU prema građanima Srbije.

- Fokus je da se odredi put kojim Srbija ponovo može da bude demokratska zemlja - navela je ona.

Kako je napomenula, iako postoji 10 kandidata, mogu se podeliti u tri grupe. U prvu grupu spadaju zemlje koje napreduju ka EU poput Crne Gore, u drugoj su BiH, tzv. Kosovo ili Severna Makedonija koje su u zastoju, dok se Srbija nalazi u trećoj grupi država koje nazaduju.

- Srbija je poseban slučaj, ali ponoviću ono što sam ranije rekla tokom studentskih protesta koji su trajali oko dve godine. Ono što su demonstranti želeli i za šta su se zalagali su iste vrednosti za koje se i mi zalažemo, a to su borba protiv korupcije, slobodni i nezavisni mediji, nezavisno pravosuđe, dobrosusedski odnosi, strateško usklađivanje sa EU i slično. Spremni smo da pomognemo novoj Vladi da ostvari sve neophodne reforme - navela je Kosova.

- A moj zadatak je da kreiram poverenje od EU ka građanima Srbije. To neće biti lako, ali tek onda ćemo moći da se pomerimo ka pristupanju EU - zaključila je ona.

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