ŠOK U AMERICI: Najveći branilac Nikole Jokića brutalno ponizio Srbina!
Američki novinar Mark Kizla, poznat kao dugogodišnji vatreni branilac Nikole Jokića, iznenadio je sportsku javnost oštrom analizom u kojoj tvrdi da srpski centar više nije onaj stari dominantni igrač.
Iako nas je navikao na nestvarne partije i rekorde, igre trostrukog MVP-a NBA lige našle su se na udaru kritika, i to sa adrese sa koje se to najmanje očekivalo.
Reč je o Marku Kizli, uglednom novinaru iz Kolorada, koji je godinama unazad bio prvi u redu kada je trebalo stati u zaštitu srpskog asa, ne libeći se čak ni da zbog njega uđe u otvoreni sukob sa porodicom Krenke, vlasnicima Denver Nagetsa.
U svom najnovijem autorskom tekstu, pod simboličnim naslovom „Nikola Jokić je pao na zemlju sa svog uzvišenog mesta košarkaškog boga“, Kizla ističe da je prepoznatljiva lakoća sa kojom je Somborac igrao počela da bledi.
Kizla ocenjuje da je Jokićeva prepoznatljiva magija oslabila i da je centar Denvera postao "senka nekadašnjeg trostrukog MVP-a". Prema njegovim navodima, u klubu se prvi put u zlatnoj eri postavlja pitanje šta se dešava sa najboljim igračem koji nakon jedne decenije na nivou legendi poput Džordana, Šeka i Čemberlena sada deluje "kao običan smrtnik".
Kako se ovaj pad u formi beleži već gotovo pedeset utakmica, uključujući i kraj prošle sezone, autor upozorava da Denver čeka teška borba i neizvestan plej-in ukoliko se Jokić ubrzo ne vrati na pređašnji nivo.
Preporučujemo
Crvena zvezda na čelu bokserske lige Srbije posle održanog 3. kola u Kragujevcu!
16. 11. 2026. u 12:40
DVA ZLATA ZA SRBIJU: Aldin Ćatović i Nikola Mijailović šampioni Balkana u krosu
16. 11. 2026. u 12:34
Otkriveno! Evo kada će FSS dobiti novog predsednika
16. 11. 2026. u 12:16
Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Grčka - Srbija
16. 11. 2026. u 12:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika bitka u Volosu: Grčka se bori za četvrtfinale, Srbija za spas u Ligi nacija
Reprezentacije Grčke i Srbije odmeriće snage u ponedeljak na stadionu "Pantesaliko", u poslednjem kolu grupne faze Lige nacija. Domaćoj selekciji pobeda i povoljan rasplet na drugom meču mogu doneti plasman u četvrtfinale, dok će Srbija pokušati da izbori opstanak u A diviziji kroz dodatni baraž.
16. 11. 2026. u 09:24
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)