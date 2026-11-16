Košarka

ŠOK U AMERICI: Najveći branilac Nikole Jokića brutalno ponizio Srbina!

М.П.

16. 11. 2026. u 13:01

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Američki novinar Mark Kizla, poznat kao dugogodišnji vatreni branilac Nikole Jokića, iznenadio je sportsku javnost oštrom analizom u kojoj tvrdi da srpski centar više nije onaj stari dominantni igrač.

ШОК У АМЕРИЦИ: Највећи бранилац Николе Јокића брутално понизио Србина!

AP Photo/Brandon Dill

Iako nas je navikao na nestvarne partije i rekorde, igre trostrukog MVP-a NBA lige našle su se na udaru kritika, i to sa adrese sa koje se to najmanje očekivalo.

Reč je o Marku Kizli, uglednom novinaru iz Kolorada, koji je godinama unazad bio prvi u redu kada je trebalo stati u zaštitu srpskog asa, ne libeći se čak ni da zbog njega uđe u otvoreni sukob sa porodicom Krenke, vlasnicima Denver Nagetsa.

U svom najnovijem autorskom tekstu, pod simboličnim naslovom „Nikola Jokić je pao na zemlju sa svog uzvišenog mesta košarkaškog boga“, Kizla ističe da je prepoznatljiva lakoća sa kojom je Somborac igrao počela da bledi.

Kizla ocenjuje da je Jokićeva prepoznatljiva magija oslabila i da je centar Denvera postao "senka nekadašnjeg trostrukog MVP-a". Prema njegovim navodima, u klubu se prvi put u zlatnoj eri postavlja pitanje šta se dešava sa najboljim igračem koji nakon jedne decenije na nivou legendi poput Džordana, Šeka i Čemberlena sada deluje "kao običan smrtnik".

Kako se ovaj pad u formi beleži već gotovo pedeset utakmica, uključujući i kraj prošle sezone, autor upozorava da Denver čeka teška borba i neizvestan plej-in ukoliko se Jokić ubrzo ne vrati na pređašnji nivo. 


 

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