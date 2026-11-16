RHMZ: Temperature će opet rasti
U SRBIJI će u utorak 17. novembra biti malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije i sa temperaturama od tri do 21 stepen, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.
Posle podne sa severa stiže jače naoblačenje koje će uveče i tokom noći mestimično da uslovi kišu.
Duvaće slab i umeren vetar, na severu Vojvodine od sredine dana i jak, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno i olujni južni i jugozapadni.
U Beogradu će nakon jutarnje magle tokom dana biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije uz slab i umeren, južni i jugozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 19 stepeni, dok u toku večeri sa severa stiže jače naoblačenje koje će tokom noći usloviti kišu.
(Tanjug)
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