RHMZ: Temperature će opet rasti

U SRBIJI će u utorak 17. novembra biti malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije i sa temperaturama od tri do 21 stepen, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

Foto: Cristian Mihaila/Alamy/Profimedia

Posle podne sa severa stiže jače naoblačenje koje će uveče i tokom noći mestimično da uslovi kišu.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu Vojvodine od sredine dana i jak, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno i olujni južni i jugozapadni.

U Beogradu će nakon jutarnje magle tokom dana biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije uz slab i umeren, južni i jugozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 19 stepeni, dok u toku večeri sa severa stiže jače naoblačenje koje će tokom noći usloviti kišu.

(Tanjug)

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