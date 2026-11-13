VELIKI USPEH ZA SRPSKI ŠAH: Sjajne partije srpskih nada na Kritu krunisane sa dve evropske medalje

POSLE 9 napetih kola završeno je Evropsko prvenstvo u šahu za mlade održano na Kritu od 03-12. novembra 2026. Naša reprezentacija takmicila se u dvanaest uzrasnih kategorija, a nasu zemlju predstavljalo je trinaest hrabrih devojcica i osam odvaznih decaka.

FOTO: ŠSS

Mladi Boris Jakšić koji se takmičio u kategoriji dečaka do 8 godina sa 7,5 poena iz 9 partija osvojio je srebrnu medalju, i postavio najbolji rezultat ove godine za Srbiju na pojedinačnom prvenstvu Evrope za mlade.

FOTO: ŠSS

U kategoriji devojčica do 16 godina, Vera Vujović bila je na deobi od drugog do četvrtog mesta i sa 7 poena zauzela je treće mesto i bronzano odličje. Podsećanja radi, Vera je dva puta bila prvakinja Evrope do 14 godina, 2025. i 2025.godine.

FOTO: ŠSS

U samom finišu imali smo šanse da se okitimo sa 3 medalje. Leonid Ivanović je u konkurenciji do 12 godina stabilnom igrom došao do pobede i sedam poena iz devet partija i deobom od drugog do sedmog mesta po dodatnim kriterijumima dospeo na četvrtu poziciju.

FOTO: ŠSS