Španci ne mogu da veruju šta je Real uradio Zvezdi

Ovako su njihovi mediji videli poraz crveno-belih

Kredit: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su težak poraz u Madridu, gde ih je Real savladao rezultatom 105:84 u 11. kolu Evrolige, a španski mediji posebno ističu način na koji su domaćini razbili odbranu beogradskog kluba.

Ugledni španski „Mundo Deportivo“ navodi da je Real nametnuo svoj prepoznatljivi napadački stil i potpuno nadigrao ekipu Ibona Navara, koja je u Madrid stigla sa epitetom jedne od najboljih odbrana u takmičenju.

Koliko je Zvezda bila nemoćna na početku utakmice najbolje govori podatak da je Real već u prvoj četvrtini ubacio čak 38 poena, naspram samo 20 koliko su postigli crveno-beli. Domaćin je u jednom trenutku imao i ogromnih 24 poena prednosti, ali je Zvezda uspela da se vrati i priđe na samo sedam razlike.

Ipak, to je bilo kratkog daha. Real je ponovo dodao gas, a španski mediji posebno izdvajaju Timotea Luvavua-Kabara, koji je utakmicu završio sa 22 poena, kao i Gabrijelea Proćidu sa 19.

Zanimljivo je da je Zvezda u Madridu primila čak 105 poena, iako je pre ovog susreta u proseku dozvoljavala protivnicima svega 74 poena po utakmici.

Španski „AS“ posebnu pažnju posvetio je izjavama trenera Reala Pedra Martinesa, koji nije želeo preterano da slavi veliki trijumf, uprkos činjenici da je njegov tim igrao bez nekoliko važnih košarkaša.

- Mislim da ne bi trebalo previše da se hvalimo, mi smo Real Madrid. Imamo dobar tim i kvalitetne igrače. Imamo dovoljno širok sastav da prevaziđemo ovakve situacije. Naravno da nam nedostaju oni koji nisu tu, ali verujemo u igrače koji su na raspolaganju – poručio je Martines.

Trener Madriđana posebno je istakao da ne želi da se žali na povrede, jer bi to, kako je objasnio, predstavljalo nepoštovanje prema igračima koji su trenutno u sastavu.

- Povrede su deo igre. Verujemo u sve naše košarkaše. Ne možemo da se hvalimo zbog toga što imamo izostanke, moramo da ostanemo čvrsto na zemlji. Pred nama su tri gostovanja i videćemo da li ćemo nekoga uspeti da vratimo – dodao je trener Reala.

Sa druge strane, španski mediji prenose i veoma iskrenu analizu Ibona Navara, koji nije pokušavao da pronađe opravdanje za izdanje svoje ekipe.

- Mislim da smo veoma loše ušli u utakmicu. Nedostajali su nam intenzitet, čvrstina i energija. Naš govor tela bio je veoma loš, a ni sa klupe nismo uspeli da pronađemo igrače koji bi promenili sliku na terenu – priznao je Navaro.

Strateg crveno-belih posebno je upozorio na način na koji je Real kažnjavao svaku grešku njegove ekipe.

- U drugom poluvremenu nismo mogli da ulazimo u reket. Oni su bili agresivniji. Ako budemo pametni, ovo će nam biti lekcija iz koje možemo mnogo da naučimo – istakao je trener Zvezde.

Na pitanje o kvalitetu protivnika, Navaro nije imao dilemu.

- Veoma su dobri. Imaju izuzetno visok nivo eksplozivnosti, a njihovi igrači čak podižu nivo kada im promenite pozicije. Ako ne možete da ispratite njihov ritam, uništiće vas. Kada su ovako raspoloženi za šut za tri poena, protiv njih je veoma teško igrati – rekao je Navaro.

Jedan od junaka madridske večeri bio je Gabrijele Proćida, koji je posle utakmice u razgovoru sa novinarima otkrio koliko mu odgovara sistem koji je u Real doneo Pedro Martines.

- Mnogo mi se sviđa stil koji je Pedro doneo ovoj ekipi. Igra se u visokom ritmu, sa tranzicijom, brzim šutevima i ukradenim loptama. Uživam igrajući na ovaj način – poručio je Italijan.

Proćida je dodao da sebe ne smatra liderom ekipe, već da se u Realu u svakoj utakmici pojavljuju različiti igrači koji preuzimaju odgovornost.

Španski mediji tako su izdvojili dve potpuno različite slike: Real koji je pokazao koliko raznovrstan i opasan može da bude u napadu i Crvenu zvezdu koja je dobila ozbiljno upozorenje pred nastavak evroligaške sezone.