Marko Sekulić fizički napadnut na Banjici!
SKANDAL!
Zajednica sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza najoštrije je osudila incident koji se dogodio tokom poluvremena utakmice trećeg kola ARKUS lige za žene između Crvene zvezde i Bora.
Prema navodima iz saopštenja, fizički napadnut je sudijski par Marko Sekulić – Vladimir Jovandić, a iz sudijske organizacije najavljuju i mogućnost institucionalnog odgovora ukoliko odgovorni ne budu adekvatno sankcionisani.
Nemile scene dogodile su se 11. novembra 2026. godine u Beogradu, u pauzi između dva poluvremena susreta ŽRK Crvena zvezda – ŽORK Bor.
Zajednica sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza oglasila se zvaničnim saopštenjem, u kojem je najoštrije osudila svaki oblik nasilja na rukometnim terenima, posebno fizički napad na službena lica tokom obavljanja njihove dužnosti.
Posebno su istakli činjenicu da se incident dogodio u sudijskoj svlačionici, prostoru koji bi trebalo da bude namenjen isključivo sudijama i ovlašćenim službenim licima, uz obezbeđenu privatnost i sigurnost.
Kako se navodi u saopštenju, sudijska svlačionica mora biti odvojena od prostorija koje koriste domaći i gostujući tim, kao i od publike, dok pristup treba da imaju samo sudije, delegat utakmice i ovlašćeno osoblje.
"Očigledno da to na ovoj utakmici nije bio slučaj", poručili su iz Zajednice sudija i kontrolora.
Posebnu težinu celom slučaju daje činjenica da su, prema navodima iz saopštenja, napadnuti Marko Sekulić i Vladimir Jovandić, arbitri sa najvišim IHF zvanjem.
Njih dvojica su 30. oktobra nominovani za suđenje utakmica na Svetskom prvenstvu za muškarce, koje će u januaru 2027. godine biti održano u Nemačkoj.
Iz sudijske organizacije zahtevaju da Srpski rukometni savez, ARKUS liga i nadležni državni organi bez odlaganja sprovedu sveobuhvatnu istragu, saslušaju sve relevantne učesnike i utvrde sve okolnosti incidenta.
Posebno je odjeknuo deo saopštenja u kojem se najavljuje mogućnost daljih poteza ukoliko se utvrdi da je došlo do fizičkog napada, a odgovorni ne budu adekvatno kažnjeni.
Zajednica sudija i kontrolora ističe da su njeni članovi spremni na zajednički i institucionalni odgovor, u cilju zaštite službenih lica i doslednog sankcionisanja nasilja.
Konačnu odluku o daljem postupanju doneće nadležni organi ove organizacije.
"Ovo nije samo pitanje pojedinca, jedne utakmice ili jednog kluba. Ovo je pitanje bezbednosti, dostojanstva i zaštite svih službenih lica, kao i odgovornosti svih učesnika u rukometnom sportu, na svim rukometnim utakmicama na teritoriji Republike Srbije", poručili su iz Zajednice sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza.
Na kraju su još jednom podvukli da nasilju nema mesta u rukometu i da bezbednost sudija i ostalih službenih lica ne može biti predmet kompromisa.
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