MVP je bivši igrač Zvezde! ABA liga proglasila najboljeg u 7. kolu!
Dileme nije bilo.
Košarkaš Beča Nikola Jovanović proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) sedmog kola ABA lige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.
Tim iz austrijske prestonice je pre tri dana u Ljubljani savladao slovenačku Iliriju rezultatom 74:60 u sedmom kolu ABA lige grupe B.
Jovanović je na terenu proveo nešto manje od 25 minuta, a za to vreme imao je učinak od 17 poena, 14 skokova, dve ukradene lopte i jednu asistenciju uz indeks korisnosti 27.
U saopštenju se navodi da je Jovanović imao drugi najveći indeks korisnosti u sedmom kolu regionalnog takmičenja iza košarkaša FMP-a Filipa Rebrače (38).
Košarkaš Beča je ujedno imao isti indeks korisnosti kao i Blaž Mahkovic (Krka), Uroš Plavšić (Kluž) i Kalif Batl (Cibona).
"Činjenica da je Jovanović, pored odličnih individualnih brojki, predvodio svoj tim do nove pobede i to za kraće vreme provedeno na terenu od Mahkovica i Batla, donela mu je priznanje za MVP-a kola", saopšteno je iz ABA lige.
Preporučujemo
Nikola Jokić odlazi iz Denvera, sada je sve jasno!
10. 11. 2026. u 06:52
HRATSKA JE ZGROŽENA! Osam minuta pakla u zagrebačkoj bolnici! Evo kako je ubijen poznati atletičar
10. 11. 2026. u 08:15 >> 10:08
Delegacija FIFA i UEFA dolazi u Beograd!
10. 11. 2026. u 09:56 >> 11:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odlučio je da ukaže poverenje novom igraču. Na spisku za predstojeće utakmice protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija našao se Miljan Krpić, defanzivac mađarskog Đera, koji je naknadno dobio poziv nakon što je Strahinja Pavlović otpao zbog povrede.
09. 11. 2026. u 12:14
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)