MVP je bivši igrač Zvezde! ABA liga proglasila najboljeg u 7. kolu!

Dileme nije bilo.

Foto: M.L./ATAImages

Košarkaš Beča Nikola Jovanović proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) sedmog kola ABA lige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Tim iz austrijske prestonice je pre tri dana u Ljubljani savladao slovenačku Iliriju rezultatom 74:60 u sedmom kolu ABA lige grupe B.

Jovanović je na terenu proveo nešto manje od 25 minuta, a za to vreme imao je učinak od 17 poena, 14 skokova, dve ukradene lopte i jednu asistenciju uz indeks korisnosti 27.

Nikola Jovanović of BC Vienna is the NLB MVP of AdmiralBet #ABALiga Round 7! Congratulations! 👏👏 🔗: https://t.co/mC8b55dMSQ https://t.co/mecVoQuzxU — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 10, 2026

U saopštenju se navodi da je Jovanović imao drugi najveći indeks korisnosti u sedmom kolu regionalnog takmičenja iza košarkaša FMP-a Filipa Rebrače (38).

Košarkaš Beča je ujedno imao isti indeks korisnosti kao i Blaž Mahkovic (Krka), Uroš Plavšić (Kluž) i Kalif Batl (Cibona).

"Činjenica da je Jovanović, pored odličnih individualnih brojki, predvodio svoj tim do nove pobede i to za kraće vreme provedeno na terenu od Mahkovica i Batla, donela mu je priznanje za MVP-a kola", saopšteno je iz ABA lige.

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