VOLODIN JASAN: Rusija se nije potčinila nikome ko je želeo da je porobi
JEDINSTVO ruskog naroda i svih političkih snaga važno je za dostizanje ciljeva nacionalnog razvoja i ciljeva Specijalne vojne operacije, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin na otvaranju izložbe posvećene 20. godišnjici projekta stranke Jedinstvena Rusija "Istorijsko sećanje".
- Jedinstvo i objedinjavanje svih kapaciteta za postizanje ciljeva nacionalnog razvoja i ciljeva Specijalne vojne operacije su nam izuzetno važni. I nadamo se da će ovaj izuzetan projekat očuvanja istorijskog sećanja doprineti ostvarivanju tih ciljeva - rekao je Volodin, prenose RIA Novosti.
Rusija se nije potčinila nikome "ko je želeo da je porobi".
- Ali unutrašnje tenzije, unutrašnji sukobi, izdaja elita i slaba vlada doveli su do teških, tragičnih posledica - naglasio je političar.
Predsednik Državne dume je napomenuo da očuvanje istorijskog sećanja podrazumeva ujedinjenje ljudi različitih vera i nacionalnosti u interesu države.
- Jer kada govorimo o očuvanju našeg sećanja, govorimo o vekovnoj, više od hiljadugodišnjoj istoriji naše države, Ruske Federacije, koja je bila i carska imperija i Sovjetski Savez. Danas živimo u novoj Rusiji, ali se uvek sećamo doprinosa onih koji su toliko mnogo uradili za razvoj naše zemlje - zaključio je Volodin.
Izložba prikazuje fotografije i informacije o 20-godišnjoj istoriji očuvanja istorijskog sećanja Jedinstvene Rusije. U okviru projekta "Istorijsko sećanje" obnovljeno je više od 150 lokaliteta kulturne baštine. "Diktat pobede" se održava svake godine, a od 2019. u njemu je učestvovalo više od 13 miliona Rusa i predstavnici 125 stranih država. Pored toga, projekat podržava dodelu titule "Grad radne hrabrosti".
- Kreiran je i elektronski registar u kojem su navedena imena branilaca Otadžbine - naglasio je Volodin.
(RT Balkan)
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