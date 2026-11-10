PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA ZBOG TEŠKOG LANČANOG SUDARA: Bugarska na nogama, sve raspoložive ekipe na terenu, spasilačka akcija još traje
VANREDNA situacija proglašena je u tri opštine u bugarskoj oblasti Jambol zbog teškog lančanog sudara na auto-putu "Trakija".
Sve raspoložive snage i resursi nadležnih institucija iz oblasti Jambol, Sliven i Burgas mobilisani su za potrebe spasilačke akcije, a u operaciju je uključen i vojni avion "Spartan", piše portal Novinite.bg.
Režim delimične vanredne situacije obuhvata opštine Jambol, Tundža i Straldža.
Odluka je doneta naredbom regionalnog guvernera Georgija Čalakova i stupila je na snagu 10. novembra u 7.30 časova, saopštila je regionalna uprava.
Odluka je doneta zbog vanrednih okolnosti i velike materijalne štete nastale usled teške saobraćajne nesreće.
Naredbom su predviđene mere za ograničavanje i otklanjanje posledica nesreće, pravovremeno obaveštavanje stanovništva putem nacionalnog sistema za rano upozoravanje i platforme BG-ALERT,
kao i stavljanje potrebne mehanizacije i ljudstva u stanje pripravnosti.
Za rukovođenje spasilačkom operacijom imenovan je komesar Ivan Dinev, direktor Regionalne uprave za protivpožarnu zaštitu i zaštitu stanovništva u Jambolu. Na mestu nesreće angažovane su ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasne službe.Dodatne medicinske i spasilačke ekipe mobilisane su iz sve tri oblasti. Povređeni se prevoze i zbrinjavaju u bolnicama u Jambolu, Slivenu i Burgasu.
U spasilačkoj akciji učestvuje i vojni avion "Spartan", dok pripadnici vojne jedinice iz Kabilea pružaju podršku policijskim snagama.
Regionalni guverner Georgi Čalakov hitno je sazvao regionalni krizni štab, a lično prati razvoj situacije i koordinira aktivnosti nadležnih institucija.
Situacija je i dalje složena zbog guste magle i mokrog kolovoza, koji dodatno otežavaju rad spasilačkih ekipa. Deonica auto-puta "Trakija" na području Jambola i dalje je zatvorena za saobraćaj.
Aktiviran je sistem BG-ALERT,
putem kojeg su građani upozoreni na opasne vremenske uslove i pozvani na dodatni oprez.
Nadležni apeluju na vozače da smanje brzinu, drže bezbedno odstojanje i izbegavaju rizične manevre.
Sve nadležne službe ostaju u pripravnosti dok se situacija ne stavi pod kontrolu i spasilačka operacija ne bude završena.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)