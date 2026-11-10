PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA ZBOG TEŠKOG LANČANOG SUDARA: Bugarska na nogama, sve raspoložive ekipe na terenu, spasilačka akcija još traje

VANREDNA situacija proglašena je u tri opštine u bugarskoj oblasti Jambol zbog teškog lančanog sudara na auto-putu "Trakija".

Foto: Tanjug/Bulgarian News Agency via AP

Sve raspoložive snage i resursi nadležnih institucija iz oblasti Jambol, Sliven i Burgas mobilisani su za potrebe spasilačke akcije, a u operaciju je uključen i vojni avion "Spartan", piše portal Novinite.bg.

Režim delimične vanredne situacije obuhvata opštine Jambol, Tundža i Straldža.

Odluka je doneta naredbom regionalnog guvernera Georgija Čalakova i stupila je na snagu 10. novembra u 7.30 časova, saopštila je regionalna uprava.

Odluka je doneta zbog vanrednih okolnosti i velike materijalne štete nastale usled teške saobraćajne nesreće.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. https://t.co/jsx0T672Q7 — Unbiased Alpha (@UnbAlpha) November 10, 2026

Naredbom su predviđene mere za ograničavanje i otklanjanje posledica nesreće, pravovremeno obaveštavanje stanovništva putem nacionalnog sistema za rano upozoravanje i platforme BG-ALERT,

kao i stavljanje potrebne mehanizacije i ljudstva u stanje pripravnosti.

Za rukovođenje spasilačkom operacijom imenovan je komesar Ivan Dinev, direktor Regionalne uprave za protivpožarnu zaštitu i zaštitu stanovništva u Jambolu. Na mestu nesreće angažovane su ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasne službe.Dodatne medicinske i spasilačke ekipe mobilisane su iz sve tri oblasti. Povređeni se prevoze i zbrinjavaju u bolnicama u Jambolu, Slivenu i Burgasu.

Death toll from massive pileup in Bulgaria rises to 12 According to the latest reports, 86 vehicles were involved in the crashes on the Trakia motorway, with another 50 people injured. https://t.co/Vs8KfiyUJa — Unbiased Alpha (@UnbAlpha) November 10, 2026

U spasilačkoj akciji učestvuje i vojni avion "Spartan", dok pripadnici vojne jedinice iz Kabilea pružaju podršku policijskim snagama.

Regionalni guverner Georgi Čalakov hitno je sazvao regionalni krizni štab, a lično prati razvoj situacije i koordinira aktivnosti nadležnih institucija.

Situacija je i dalje složena zbog guste magle i mokrog kolovoza, koji dodatno otežavaju rad spasilačkih ekipa. Deonica auto-puta "Trakija" na području Jambola i dalje je zatvorena za saobraćaj.

Un cetățean român se află printre persoanele rănite în accidentele în lanț produse marți, 10 noiembrie 2026, pe autostrada Trakia din Bulgaria, unde 12 oameni și-au pierdut viața. Românul primește îngrijiri medicale, a anunțat ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu. În cele două caramboluri, produse pe ambele sensuri ale autostrăzii care leagă Sofia de Burgas, au fost implicate zeci de vehicule. — Libertatea (@libertatea) November 10, 2026

Aktiviran je sistem BG-ALERT,

putem kojeg su građani upozoreni na opasne vremenske uslove i pozvani na dodatni oprez.

Nadležni apeluju na vozače da smanje brzinu, drže bezbedno odstojanje i izbegavaju rizične manevre.

Sve nadležne službe ostaju u pripravnosti dok se situacija ne stavi pod kontrolu i spasilačka operacija ne bude završena.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO