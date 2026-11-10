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PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA ZBOG TEŠKOG LANČANOG SUDARA: Bugarska na nogama, sve raspoložive ekipe na terenu, spasilačka akcija još traje

Д.К.

10. 11. 2026. u 14:27

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VANREDNA situacija proglašena je u tri opštine u bugarskoj oblasti Jambol zbog teškog lančanog sudara na auto-putu "Trakija".

ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА ЗБОГ ТЕШКОГ ЛАНЧАНОГ СУДАРА: Бугарска на ногама, све расположиве екипе на терену, спасилачка акција још траје

Foto: Tanjug/Bulgarian News Agency via AP

Sve raspoložive snage i resursi nadležnih institucija iz oblasti Jambol, Sliven i Burgas mobilisani su za potrebe spasilačke akcije, a u operaciju je uključen i vojni avion "Spartan", piše portal Novinite.bg.

Režim delimične vanredne situacije obuhvata opštine Jambol, Tundža i Straldža.

Odluka je doneta naredbom regionalnog guvernera Georgija Čalakova i stupila je na snagu 10. novembra u 7.30 časova, saopštila je regionalna uprava.

Odluka je doneta zbog vanrednih okolnosti i velike materijalne štete nastale usled teške saobraćajne nesreće.

Naredbom su predviđene mere za ograničavanje i otklanjanje posledica nesreće, pravovremeno obaveštavanje stanovništva putem nacionalnog sistema za rano upozoravanje i platforme BG-ALERT,

kao i stavljanje potrebne mehanizacije i ljudstva u stanje pripravnosti.

Za rukovođenje spasilačkom operacijom imenovan je komesar Ivan Dinev, direktor Regionalne uprave za protivpožarnu zaštitu i zaštitu stanovništva u Jambolu. Na mestu nesreće angažovane su ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasne službe.Dodatne medicinske i spasilačke ekipe mobilisane su iz sve tri oblasti. Povređeni se prevoze i zbrinjavaju u bolnicama u Jambolu, Slivenu i Burgasu.

U spasilačkoj akciji učestvuje i vojni avion "Spartan", dok pripadnici vojne jedinice iz Kabilea pružaju podršku policijskim snagama.

Regionalni guverner Georgi Čalakov hitno je sazvao regionalni krizni štab, a lično prati razvoj situacije i koordinira aktivnosti nadležnih institucija.

Situacija je i dalje složena zbog guste magle i mokrog kolovoza, koji dodatno otežavaju rad spasilačkih ekipa. Deonica auto-puta "Trakija" na području Jambola i dalje je zatvorena za saobraćaj.

Aktiviran je sistem BG-ALERT,

putem kojeg su građani upozoreni na opasne vremenske uslove i pozvani na dodatni oprez.

Nadležni apeluju na vozače da smanje brzinu, drže bezbedno odstojanje i izbegavaju rizične manevre.

Sve nadležne službe ostaju u pripravnosti dok se situacija ne stavi pod kontrolu i spasilačka operacija ne bude završena.

(Telegraf.rs)

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