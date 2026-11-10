Haosu se ne nazire kraj: Svi beže iz Partizana! Otkazani stanovi, igrači ostali na ulici!

Nastavlja se odliv u klubu iz Humske.

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Miloš Kos nije više rukometaš Partizana, saopštio je danas beogradski klub.

"Rukometni klub Partizan zahvaljuje se na saradnji levom beku Milošu Kosu, koji karijeru nastavlja u bundesligašu Veclaru. U crno-belom dresu odigrao je 13 utakmica i postigao 33 pogotka. Miloše, želimo ti puno sreće", objavio je Partizan na društvenim mrežama.

Predsednik Upravnog odbora RK Partizan Miljan Žugić podneo je u ponedeljak ostavku na ovu funkciju, a samim tim, u skladu sa Statutom kluba, dosadašnji Upravni odbor je razrešen.

Rukometni klub Partizan AdmiralBet zahvaljuje se na saradnji levom beku Milošu Kosu, koji karijeru nastavlja u bundesligašu Veclaru. U crno-belom dresu odigrao je 13 utakmica i postigao 33 pogotka. Miloše, želimo ti puno sreće. 🍀 https://t.co/dQmBbqXQnI — RK Partizan (@PartizanRK) November 10, 2026



Dosadašnji trener crno-belih, Španac Raul Gonzales, raskinuo je u ponedeljak ugovor sa Partizanom, a ekipu će do kraja sezone da vodi njegov dosadašnji pomoćnik Marko Pavlović.

Ipak, tu se ne nazire kraj problemima, jer kako prenosi "Mozzart Sport",rukometašima Partizana prethodnih dana otkazani su stanovi u kojima su živeli, ali i restorani u kojima su imali obezbeđenu ishranu. To predstavlja veliki problem za ekipu, posebno jer većina igrača ne živi u Beogradu.

Dodatni udarac predstavlja odlazak svih šest stranih rukometaša. Joav Lumbroso, Tobijas Vagner, Migel Sančez Migaljon, Vladislav Kuleš, Sergej Ivanov i Bekir Čordalija napustili su srpsku prestonicu i iz svojih domovina prate razvoj situacije, dok istovremeno pokušavaju da pronađu nove klubove.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Novca u klubu trenutno nema, a prema informacijama istog portala, ne očekuje se da će finansijska situacija biti bolja ni u narednih mesec ili dva. Nova uprava još nije formirana, dok su u klubu ostali sportski direktor Ivan Dimitrijević i čovek zadužen za mlađe kategorije Strahinja Milić.

Njih dvojicu sada očekuje težak zadatak - da razgovorima sa igračima pokušaju da sačuvaju ekipu i ubede što veći broj rukometaša da ostane u Humskoj.

Partizan već za tri dana očekuje derbi ARKUS lige protiv Metaloplastike u Šapcu.

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