Penjaroja pred Baskoniju! Španac otkrio da li stiže pojačanje iz Fenerbahčea, pa obradovao Grobare!
Košarkaši Partizana u 11. kolu Evrolige dočekuju Baskoniju u Beogradskoj areni.
Pred utakmicu protiv poslednjeplasiranog tima na tabeli najelitnijeg klupskog evropskog takmičenja, koji se igra u sredu od 20.45 časova, govorio je Đoan Penjaroja.
Trener crno-belih obradovao je "grobare", informacijom o povredama Džekirija, Vildoze i Vilisa:
- Dobra vest da je na poslednja dva treninga Toni, Luka i Derik mogu da rade. Videćemo na dan utakmice ko će igrati - rekao je Penjaroja, potvrdivši da je Kevarijus Hejs van tima.
Osvrnuo se potom na rivala iz Vitorije:
-Jasno je da novom treneru treba vreme. Imaju problem sa povredama, posebno na centarskim pozicijama. Vratio im se Kurucs, važan igrač. Baskonija je dobar tim, sa šuterima i bekovima koji mogu da igraju u dobrom ritmu. Kobi Simons je veoma važan igrač. Duarte je, pre nego što se povredio, igrao odlično. Loson je odličan poenter i šuter za tri poena. A jedan od najvažnijih igrača u ovom trenutku jeste mladi Joksimović. Neverovatan je, ogroman talenat i pred sobom ima sjajnu budućnost. Bila bi greška da pomislimo kako imaju probleme. Tačno je da su izgubili poslednje utakmice i da imaju samo jednu pobedu u Evroligi, ali ako im dozvolimo da igraju rasterećeno, ako ne budemo pametni i agresivni, ako ne nametnemo svoj ritam, nećemo pobediti.
Prokomentarisao je i dolazak asa Fenerbahčea Krisa Silve u Partizan:
- Trenutno imam igrače na raspolaganju. Glasine su samo glasine, a moj posao je da razmišljam o sastavu koji sada imamo. - stavio je Penjaroja tačku na spekulacije.
Partizan će ozbiljan period provesti igrajući i trenirajući u Beogradu.
- Naravno da je bolje. Jasno je da nam to znači. Imamo probleme sa igračima i ne možemo da treniramo u kompletnom sastavu, ali je lakše organizovati treninge, lakše se odmoriti i pripremiti utakmice. To je Evroliga. U oktobru smo odigrali devet utakmica u gostima, dok je u novembru situacija potpuno suprotna. Moramo da se pripremamo u skladu sa tim da li igramo na strani ili kod kuće. Trudimo se da utakmice pripremimo na najbolji mogući način. Za nas je važno što smo ostali u Beogradu, jer smo imali vremena da se odmorimo i bolje pripremimo za naredne utakmice.
U Evroligi nema mečeva utakmica, ali Baskonija nije rival od kog treba da se strepi.
- Kako navijači razmišljaju za mene nije problem. Problem bi bio ako naši igrači pomisle da je Baskonija bezopasna ekipa. Ona je veoma opasan protivnik. U poslednjoj utakmici u ACB ligi su pobedili i veoma dobro odigrali neke četvrtine. Razlog je i povratak Duartea, koji je njihov važan strelac. Sada će imati i Kurucsa. Očekuje nas teška utakmica. Moramo da budemo koncentrisani i spremni. U Evroligi nema lakih utakmica - zaključio je Đoan Penjaroja.
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