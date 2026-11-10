Fudbal

"Ostao bih ovde do kraja karijere": Mateus izjavom oduševio Delije

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

10. 11. 2026. u 11:46

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MATEUS je jedan od najvažanijih karika Crvene zvezde i srećan je u Beogradu.

Остао бих овде до краја каријере: Матеус изјавом одушевио Делије

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Brazilski golman je istakao da ne razmišlja o kraju karijere i da bi voleo da do kraja iste ostane na "Marakani".

Još sam mlad da razmišljam o poslednjoj sezoni, ali ako klub bude hteo, rado bih ostao ovde do kraja - rekao je Mateus za "Sportski žurnal".

Tokom boravka u Zvezdi imao je veoma dobar odnos sa zemljacima Brunom Duarteom i Rodrigaoom, ipak oni više nisu u klubu.

Naravno da mi nedostaju Bruno i Rodrigao, ali isto tako znam da je to sastavni deo fudbalskog života. I naše porodice su bile veoma bliske, družili smo se, što nam je mnogo značilo. I dalje smo u kontaktu i pratimo jedni druge.

Iskusni čuvar mreže je naglasio da ekipa ima velike ambicije u Ligi konferencije, iako početak nije onakav kakav su očekivali, osvojena su četiri boda na tri utakmice.

Znamo da rezultati na prve dve utakmice nisu bili kakve smo želeli, ali igra je bila dobra. Nastavićemo da dajemo sve od sebe na svakoj utakmici kako bismo ostvarili cilj u Ligi konferencije, odnosno prošli u eliminacionu fazu - zaključio je Mateus.

Podsetimo, Crvena zvezda naredni meč u ovom takmičenju igra 26. novembra protiv Genta u gostima.

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