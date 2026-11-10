"Ostao bih ovde do kraja karijere": Mateus izjavom oduševio Delije

MATEUS je jedan od najvažanijih karika Crvene zvezde i srećan je u Beogradu.

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Brazilski golman je istakao da ne razmišlja o kraju karijere i da bi voleo da do kraja iste ostane na "Marakani".

- Još sam mlad da razmišljam o poslednjoj sezoni, ali ako klub bude hteo, rado bih ostao ovde do kraja - rekao je Mateus za "Sportski žurnal".

Tokom boravka u Zvezdi imao je veoma dobar odnos sa zemljacima Brunom Duarteom i Rodrigaoom, ipak oni više nisu u klubu.

- Naravno da mi nedostaju Bruno i Rodrigao, ali isto tako znam da je to sastavni deo fudbalskog života. I naše porodice su bile veoma bliske, družili smo se, što nam je mnogo značilo. I dalje smo u kontaktu i pratimo jedni druge.

Iskusni čuvar mreže je naglasio da ekipa ima velike ambicije u Ligi konferencije, iako početak nije onakav kakav su očekivali, osvojena su četiri boda na tri utakmice.

- Znamo da rezultati na prve dve utakmice nisu bili kakve smo želeli, ali igra je bila dobra. Nastavićemo da dajemo sve od sebe na svakoj utakmici kako bismo ostvarili cilj u Ligi konferencije, odnosno prošli u eliminacionu fazu - zaključio je Mateus.

Podsetimo, Crvena zvezda naredni meč u ovom takmičenju igra 26. novembra protiv Genta u gostima.

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