Košarka

Operisan košarkaš Zvezde! Crveno-beli se hitno oglasili saopštenjem!

С.С.

10. 11. 2026. u 13:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Čeka ga postoperativni tok.

Оперисан кошаркаш Звезде! Црвено-бели се хитно огласили саопштењем!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović uspešno je obavio artroskopsku operaciju skočnog zgloba, saopštio je danas beogradski klub.

Zvezdino saopštenje prenosimo u celosti:

"Prvotimac KK Crvena zvezda Stefan Miljenović uspešno je obavio artroskopsku operaciju skočnog zgloba.

Stefan je već započeo proces oporavka i rehabilitacije, nakon neophodnog zahvata kojim je rešio problem sa povredom, koja ga je mučila još od prošlog leta.

KK Crvena zvezda blagovremeno će obaveštavati javnost o procesu oporavka našeg igrača kome želimo brz i uspešan oporavak!

Istovremeno, svi ostali prvotimci KK Crvena zvezda u potpunosti su zdravi i na raspolaganju treneru Ibonu Navaru pred vrlo zahtevan period koji očekuje našu ekipu u narednom periodu.", stoji u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.

Izabranici Ibona Navara, podsetimo, već u četvrtak, 12. novembra, gostuju u Madridu, gde igraju protiv najtrofejnijeg evropskog tima - Reala.

Crveno-beli su na sjajnom drugom mestu tabele Evrolige, a pobedom u španskoj prestonici im se pruža prilika da tu i ostanu, posle 11. kola.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale

Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale