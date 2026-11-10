Operisan košarkaš Zvezde! Crveno-beli se hitno oglasili saopštenjem!

Čeka ga postoperativni tok.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović uspešno je obavio artroskopsku operaciju skočnog zgloba, saopštio je danas beogradski klub.

Zvezdino saopštenje prenosimo u celosti:

"Prvotimac KK Crvena zvezda Stefan Miljenović uspešno je obavio artroskopsku operaciju skočnog zgloba.

Stefan je već započeo proces oporavka i rehabilitacije, nakon neophodnog zahvata kojim je rešio problem sa povredom, koja ga je mučila još od prošlog leta.

KK Crvena zvezda blagovremeno će obaveštavati javnost o procesu oporavka našeg igrača kome želimo brz i uspešan oporavak!

Istovremeno, svi ostali prvotimci KK Crvena zvezda u potpunosti su zdravi i na raspolaganju treneru Ibonu Navaru pred vrlo zahtevan period koji očekuje našu ekipu u narednom periodu.", stoji u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.

Izabranici Ibona Navara, podsetimo, već u četvrtak, 12. novembra, gostuju u Madridu, gde igraju protiv najtrofejnijeg evropskog tima - Reala.

Crveno-beli su na sjajnom drugom mestu tabele Evrolige, a pobedom u španskoj prestonici im se pruža prilika da tu i ostanu, posle 11. kola.

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