Operisan košarkaš Zvezde! Crveno-beli se hitno oglasili saopštenjem!
Čeka ga postoperativni tok.
Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović uspešno je obavio artroskopsku operaciju skočnog zgloba, saopštio je danas beogradski klub.
Zvezdino saopštenje prenosimo u celosti:
"Prvotimac KK Crvena zvezda Stefan Miljenović uspešno je obavio artroskopsku operaciju skočnog zgloba.
Stefan je već započeo proces oporavka i rehabilitacije, nakon neophodnog zahvata kojim je rešio problem sa povredom, koja ga je mučila još od prošlog leta.
KK Crvena zvezda blagovremeno će obaveštavati javnost o procesu oporavka našeg igrača kome želimo brz i uspešan oporavak!
Istovremeno, svi ostali prvotimci KK Crvena zvezda u potpunosti su zdravi i na raspolaganju treneru Ibonu Navaru pred vrlo zahtevan period koji očekuje našu ekipu u narednom periodu.", stoji u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.
Izabranici Ibona Navara, podsetimo, već u četvrtak, 12. novembra, gostuju u Madridu, gde igraju protiv najtrofejnijeg evropskog tima - Reala.
Crveno-beli su na sjajnom drugom mestu tabele Evrolige, a pobedom u španskoj prestonici im se pruža prilika da tu i ostanu, posle 11. kola.
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