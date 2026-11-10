OSAM OPTUŽBI PROTIV HEGSETA, A ON UZVRATIO BEZ ZADRŠKE: Ovo je manifest sujete i ogorčenosti!

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset nazvao je inicijativu za njegov opoziv „političkim spektaklom”, odbacujući optužbe koje je protiv njega pokrenuo republikanski kongresmen Tomas Masi.

Foto: AP Photo/Kevin Wolf

Govoreći na konferenciji za novinare u Pentagonu, Hegset je kritikovao Masijev predlog, ističući da je reč o pokušaju jednog nezadovoljnog kongresmena da nanese štetu predsedniku Donaldu Trampu, Sjedinjenim Američkim Državama i pripadnicima oružanih snaga.

- Ono što pokušava jedan nezadovoljni i poraženi kongresmen nije nadzor, niti pozivanje na odgovornost. To je politički spektakl, lični manifest vođen sujetom i ogorčenošću - rekao je Hegset.

On je dodao da Masi pokušava da u poslednjim danima svog mandata u Kongresu nanese štetu predsedniku, zemlji i, kako je naveo, vojnicima koji je brane.

Osam tačaka protiv šefa Pentagona

Republikanski kongresmen Tomas Masi pokrenuo je inicijativu za opoziv Hegseta, iznoseći osam tačaka optužbi. One se najvećim delom odnose na vojne operacije protiv Irana, za koje Masi tvrdi da su sprovedene bez odobrenja Kongresa.

Među navodima su i optužbe u vezi sa napadima na Iran, operacijama protiv Huta u Jemenu, američkim akcijama protiv brodova osumnjičenih za krijumčarenje narkotika, kao i operacijom hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Masi smatra da je Hegset zloupotrebio ovlašćenja i sprovodio nezakonita naređenja. Reč je o optužbama iznetim u predlogu za opoziv, a ne o utvrđenim povredama zakona.

Hegset odbacuje politički pritisak

Hegset je i prethodnih dana odbacivao inicijativu za njegovu smenu, poručujući da nije zabrinut zbog mogućeg glasanja u Predstavničkom domu.

Predsednik Donald Tramp takođe je stao u odbranu šefa Pentagona, dok se očekuje da Predstavnički dom razmotri inicijativu o opozivu.

Hegsetova konferencija za novinare prva je takva konferencija u Pentagonu od maja, a održana je u trenutku pojačanog političkog pritiska zbog američke vojne operacije protiv Irana.

(Politika onlajn)

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