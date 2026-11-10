"Izvući ćemo deblji kraj": DŽons upozorava uoči dolaska "fenjeraša" na ovaj detalj!

Košarkaši Partizana dočekaće u sredu od 20.45 časova u Beogradskoj areni ekipu Baskonije u 11. kolu Evrolige.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Plejmejker crno-belih Karlik Džons izjavio je u Beogradu da on i njegovi saigrači poštuju protivnika, ali je istakao da tim Đoana Penjaroje ide na pobedu na svakom meču.

- Mi svaku utakmicu moramo da dobijemo. Izgubili smo nekoliko mečeva za koje smo smatrali da je trebalo da ih pobedimo. Ipak, moramo da poštujemo svakog protivnika. Svaka ekipa može da ima svoje veče i da pobedi bilo koga. Ovoj utakmici treba da pristupimo kao i svakom drugom meču. Situacija je pomalo luda, jer sam već bio u takvoj poziciji. Bio sam u ekipi koja je imala skor 2-8 i pokušavala da se bori za pobede. Zato očekujem da će nam sutra pružiti maksimum. Moramo da pristupimo utakmici kao i svakoj drugoj i da imamo sjajnu energiju - rekao je Džons u obraćanju novinarima.

U ekipu Partizana se posle oporavka od povrede vratio kapiten Vanja Marinković.

- Pre svega je zaista sjajno što nam se kapiten vratio. Ne samo zbog onoga što radi na terenu već i zbog njegovog prisustva. Dobro je ponovo ga imati u ekipi, da predvodi tim i učestvuje u svakodnevnim razgovorima. Što se tiče novih igrača, dobro su se uklopili. Odlično se povezuju sa ekipom. Imamo dobru grupu momaka i svi smo ih lepo prihvatili. Brzo su se navikli na našu kulturu. Još uče akcije, ali mislim da igraju dobro i da nam mnogo pomažu - dodao je Amerikanac.

On je naveo da su na pojedinim utakmicama Partizana teret na sebe preuzeli drugi igrači.

- To je prednost kada imate dobre saigrače i kvalitet. Svake večeri to može da bude bilo ko od nas. Prethodne večeri nije bilo moje veče, ali su Lamar, Rob, Itan i Antonio preuzeli odgovornost. Bilo ko od nas može da iskoči u prvi plan. Čak je i Vanja pogodio nekoliko trojki. Pokušaću da nastavim da budem ono što jesam i da utičem na igru na svaki mogući način. Čuvamo leđa jedni drugima i među nama postoji veliko poverenje. Verujem da nas to može odvesti veoma daleko - naveo je organizator igre crno-belih.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Klub iz Humske je na nekim utakmicama imao problema sa šutem za tri poena.

- Znao sam da ćemo pre ili kasnije probiti taj maler. Nismo radili ništa drugačije. I dalje smo stvarali dobre pozicije za šut, ulazili u reket i delili loptu. Jednostavno, šutevi nisu ulazili. Sada smo doveli nekoliko igrača koji pogađaju i koji nam u tome pomažu - istakao je Džons.

Partizan se trenutno nalazi na 11. mestu evroligaške tabele sa skorom 5-5, dok je Baskonija na poslednjoj, 20. poziciji sa skorom 1-9.

- Sigurno da su dosta kvalitetnija ekipa, nego što rezultat govori. Nema lakih protivnika u Evroligi. Moramo da priđemo utakmici maksimalno i sa fokusom, ako želimo da dobijemo. Ako postoji bilo kakva opuštenost, izvući ćemo deblji kraj - rekao je košarkaš Partizana Nikola Tanasković.

On je istakao da daje maksimum na svakom meču.

- Dajem svoj maksimum, pokušavam da se prilagodim petici, iako nisam petica. Trenutno sam tu da pomognem, čekamo da se vrati Kevarijus Hejs. Verujem da će Tonje Džekiri biti spreman u sredu - naveo je Tanasković.

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