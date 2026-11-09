Kraj jedne velike MMA karijere: Vonderboj odlazi u penziju!

Jedno od prepoznatljivih lica UFC-a uskoro će reći zbogom profesionalnoj MMA sceni. Stiven Tompson, poznatiji pod nadimkom Vonderboj, potvrdio je da će završiti borilačku karijeru nakon svog narednog nastupa.

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Publika će imati priliku da ga poslednji put gleda u oktagonu na UFC 334 događaju, koji je zakazan za 14. novembar u čuvenom Medison Skver Gardenu u Njujorku. Glavni meč večeri rezervisan je za borbu za titulu teške kategorije između Sirila Gana i Džoša Hokita, ali će oproštaj popularnog Amerikanca svakako privući posebnu pažnju ljubitelja ovog sporta.

Tompson je otkrio da će duel sa Čarlsom Ratkeom biti poslednji u njegovoj profesionalnoj karijeri. Posebno mu znači što će završni nastup imati upravo u Medison Skver Gardenu, mestu koje smatra jednim od najlepših na svetu.

Iskusni borac ima 43 godine, a deo UFC velter kategorije je još od 2012. godine. Tokom bogate karijere dva puta je bio veoma blizu osvajanja šampionskog pojasa, vodeći velike borbe sa Tajronom Vudlijem. Iako nikada nije uspeo da postane prvak, stekao je veliki broj poštovalaca zahvaljujući atraktivnom stilu borbe i vrhunskom kikbokserskom umeću.

Pre dolaska u MMA već je izgradio ime u kik-boksu, a u profesionalnoj MMA karijeri ostvario je 17 pobeda, uz devet poraza i jedan nerešen rezultat, koji je zabeležio upravo protiv Vudlija.

Tompson je objasnio da odluka o povlačenju nije doneta zbog fizičkih problema, već prvenstveno zbog porodice i nove životne uloge.

- Moje telo je u dobrom stanju i osećam da bih mogao još da se borim, ali sada sam otac i imam malu ćerku - poručio je Vonderboj.

Tako će se završiti karijera jednog od najprepoznatljivijih boraca svoje generacije, koji će iza sebe ostaviti brojne nezaboravne nastupe i status miljenika UFC publike.