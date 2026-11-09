Fali im discipline: Milano suspendovao svog najboljeg igrača

U redovima milanske Olimpije očigledno ne cvetaju ruže, a problemi u ekipi ne odnose se samo na rezultate. Privremeni trener Marko Ramondino odmah je pokazao da neće tolerisati nedisciplinu, pa je na startu svog mandata sankcionisao američkog centra Mozesa Rajta.

Claudio Degaspari / imago sportfotodienst / Profimedia

Olimpija prolazi kroz veoma težak period, a loši rezultati već su doveli do promene na klupi. Đuzepe Pepe Poeta dobio je otkaz, dok se čeka dolazak Luke Bankija. U međuvremenu, ekipu je preuzeo dosadašnji pomoćnik Marko Ramondino.

Njegov debi doneo je razlog za zadovoljstvo, pošto je milanski tim savladao Trento rezultatom 88:86. Ipak, u centru pažnje našao se potez privremenog šefa stručnog štaba, koji je odlučio da jednog od najvažnijih košarkaša tima preseli na klupu.

Razlog za takvu odluku bio je kašnjenje na sastanak pred utakmicu. Ramondino nije želeo da pravi izuzetke, pa je Mozes Rajt duel sa Trentom započeo među rezervama.

- Kasnio je na sastanak pre utakmice, zbog čega sam odlučio da ga kaznim i da meč počne sa klupe - objasnio je Ramondino.

Rajt je ove sezone jedan od značajnijih igrača milanskog sastava. U italijanskom prvenstvu prosečno beleži 11,6 poena i 4,3 skoka, uz indeks korisnosti 11, dok su njegovi učinci u Evroligi još bolji – 12,1 poen i 5,5 skokova po utakmici, uz indeks 14,6.

Milanski klub se trenutno nalazi u izuzetno teškoj situaciji u elitnom evropskom takmičenju. Nakon deset odigranih kola, Olimpija je uspela da upiše samo jednu pobedu, pa je pred ekipom ozbiljan posao ukoliko želi da popravi utisak.

Naredni izazov biće duel sa Žalgirisom, koji će italijanski predstavnik odigrati pred svojim navijačima. Ostaje da se vidi da li će pobeda nad Trentom predstavljati početak izlaska iz rezultatske krize.