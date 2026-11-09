Srpkinja osvojila zlato na Svetskom prvenstvu i plasirala se na OI u Los Anđelesu!
Reprezentativka Srbije u streljaštvu Aleksandra Stojadinović osvojila je danas zlatnu medalju u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava na Svetskom prvenstvu u Dohi i tako obezbedila srpskom sportu prvu kvotu za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.
Stojadinović je do zlata došla nakon što je u finalu pogodila 358,4 kruga. Srebrnu medalju osvojila je Sehe Oh iz Južne Koreje 357,7 krugova, a do bronze je došla Japanka Misaki Nobata sa 348,2.
Stojadinović je osvojila treću medalju za srpsko i jugoslovensko strejaštvo u trostavu u istoriji prvenstava sveta, posle srebra Desanke Perović u Finiksu 1970. i bronze ekipe (Ivana Maksimović, Andrea Arsović, Lidija Mihajlović) u Minhenu 2010. godine.
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