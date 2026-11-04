POZNATA IMENA SA ESTRADE NA KONCERTU: Prijatelji i kolege uz Gocu Tržan (FOTO)

VELIKI solistički koncert pop zvezde Goce Tržan u Plavoj dvorani Sava centra okupio je i brojne poznate ličnosti, među kojima su bili pevačicini prijatelji, saradnici i kolege sa estrade.

Foto: Novosti

Među prvima koji su došli da joj pruže podršku našli su se Katarina Živković, Vesna Đogani, Sandra Afrika, Filip Mitrović i Prince od Vranje.

Koncert su pratili i Jelena Tomašević, Nenad Knežević Knez i Sergej Ćetković.

Foto: Novosti

Poznata imena iz sveta muzike uživala su u večeri posvećenoj Gocinoj višedecenijskoj karijeri i pesmama koje su obeležile njen put na estradi.

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