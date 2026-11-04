ŠTA SU TO NAUČNICI OTKRILI U ZEPTOSVEMIRU: Evo kakve signale su registrovali

NAUČNICI su uspeli da registruju signale iz oblasti toliko male da je teško uopšte zamisliti njene razmere.

Foto: NASA

Novo otkriće moglo bi da približi istraživače odgovorima na neka od najvećih pitanja o svemiru, uključujući i poreklo misteriozne materije koja čini veliki deo njegovog sastava.

Reč je o prvom istraživanju u kojem su zabeleženi signali sa skale subatomskog sveta, koji je čak 100 milijardi puta manje od atoma. Otkriće je ostvareno tokom eksperimenata na Velikom hadronskom sudaraču (LHC) u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), a naučnici su ovu izuzetno malu oblast nazvali "zeptosvemir".

Istraživanje su predvodili naučnici sa Univerziteta u Kembridžu, a njihovi rezultati mogli bi da doprinesu razvoju teorije o tome kako funkcioniše svemir, prenosi Bi-Bi-Si.

Šta su naučnici otkrili u zeptosvemiru

Istraživači su analizirali rezultate sudara čestica pri velikim energijama u Velikom hadronskom sudaraču, posebno proučavajući ponašanje subatomske čestice poznate kao "bjuti" kvark.

Ova čestica postoji svega oko 1,5 bilionitog dela sekunde pre nego što se raspadne na druge čestice. Ipak, naučnici su uspeli da registruju njene interakcije sa drugim česticama na skali od milijarditog bilionitog dela metra.

Prema nekim teorijama, na tako maloj skali čestice bi mogle da budu posebno osetljive na tamnu materiju. Ona čini veliki deo svemira, ali do sada nije direktno uočena. Zbog toga bi proučavanje ovih interakcija moglo da pomogne naučnicima da otkriju tragove njenog postojanja.

"Kucamo na vrata zeptosvemira", rekao je za Bi-Bi-Si Hari Klif sa Univerziteta u Kembridžu, koji je predvodio analizu podataka. On je dodao da je za otkrivanje novih čestica potrebno prikupiti još podataka.

Veća ulaganja mogla bi da omoguće nova otkrića

Dvadeset osam zemalja uključenih u projekat odobrilo je ulaganje od 150 miliona funti u unapređenje detektora LHCb, jednog od detektora Velikog hadronskog sudarača. Očekuje se da bi ta nadogradnja mogla da poveća učestalost proučavanih raspada čestica deset puta.

Međutim, finansiranje projekta suočilo se sa preprekama. Britanska agencija za finansiranje istraživanja UKRI prošle godine je saopštila da povlači svoj deo sredstava namenjenih planiranom unapređenju. Nakon toga smanjena su i sredstva za nekoliko drugih projekata iz oblasti fizike čestica i astronomije.

Tim Gerson, koji predvodi međunarodnu saradnju LHCb, upozorio je da bi smanjenje finansiranja moglo da dovede u pitanje puno učešće Velike Britanije u budućim istraživanjima. UKRI je, međutim, saopštio da Velika Britanija ostaje u potpunosti uključena u CERN i da je drugi najveći finansijer te organizacije, sa godišnjim izdvajanjima od oko 175 miliona funti.

(rt.rs)

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