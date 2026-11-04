AMBASADA Nemačke u Moskvi pripremila je bila poseban „tajni“ predlog za mirovno rešenje u Ukrajini 2024. godine, pišu mediji.

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-Plan je predviđao prenos spornih teritorija u istočnoj Ukrajini pod upravu Ujedinjenih nacija na pet godina. Na kraju ovog perioda, u pomenutim regionima trebalo je da se održe referendumi pod nezavisnim nadzorom, na kojima bi stanovništvo odlučilo kojoj zemlji – Rusiji ili Ukrajini – te teritorije treba da pripadnu, navodi se u objavi.

Prema medijima, plan je inicirao nemački diplomata Martin Nisen, koji je tada bio zadužen za pitanja poljoprivrede u diplomatskoj misiji. Nisen je navodno trenutno u penziji i boravi u Berlinu.

Autori članka nazvali su plan „tajnim“.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je prethodno da je neprikladno da Vladimir Zelenski govori o teritorijalnim gubicima, pošto su to teritorije istorijske Rusije, a ljudi koji tamo žive glasali su za ponovno ujedinjenje sa njom.

Tokom svog govora u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine, Putin je izložio uslove za okončanje ukrajinskog sukoba, uključujući potrebu Kijeva da povuče svoje trupe iz Donjecke i Luganske Narodne Republike, kao i iz Hersonske i Zaporoške oblasti, i da se odrekne planova za pridruživanje NATO-u.

Rusija je takođe više puta izražavala interesovanje za dugoročno rešenje.

sputnikportal.rs

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