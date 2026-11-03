Đoković ispisao istoriju u Parizu, pa poručio: "Nije tako loše za jednog matorog momka"

Novak Đoković uspešno je započeo nastup na Mastersu u Parizu, a nakon velike borbe i preokreta protiv Valentina Vašeroa, kojim je postao najstariji igrač u istoriji turnira koji je upisao pobedu, imao je zanimljiv komentar na račun svojih godina.

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Srpski teniser slavio je rezultatom 2:1, po setovima 6:7 (5), 7:5, 6:1, čime je obezbedio plasman u drugo kolo turnira. Do trijumfa nije stigao lako, pošto je protivnik pružio snažan otpor, naročito zahvaljujući odličnom servisu.

Đoković je nakon meča priznao da je očekivao težak duel, uz objašnjenje da je prilike za brejk bilo veoma malo.

- Očekivao sam ovakav meč. Imali smo veoma malo prilika za brejk, posebno ja, jer on ima neverovatan servis i izuzetno snažne udarce i na prvom i na drugom servisu. Ponekad sam morao da nagađam gde će poslati lopticu. Protiv tako kvalitetnog rivala najvažnije je da čuvate svoje servis gemove - objasnio je Novak.

Priznao je i da ga je promašeni volej u taj-brejku prvog seta na trenutak izbacio iz ritma, ali je uspeo da pronađe pravi način da preokrene situaciju i podigne nivo igre.

- Jedno vreme sam bio kao ukočen zbog tog promašenog voleja. Uspeo sam da smanjim na 2:1, iako je sve izgledalo pomalo trapavo. Ipak, osećao sam da igram sve bolje. Bilo je fizički veoma zahtevno, sa mnogo dugih razmena - dodao je srpski as.

Ovim trijumfom Đoković je ispisao istoriju, postavši najstariji teniser koji je ostvario pobedu na turniru u Parizu.

Ipak, Novak nije propustio priliku da se našali na račun svojih godina.

- Nije bilo tako loše za jednog matorog momka, zar ne? Ponekad deluje da sam prespor, ali uspevam da dobijam ovakve mečeve i pronađem način da pobedim. Još sam tu i pokušavam da dostignem svoj najbolji nivo - poručio je Đoković.

Na kraju je istakao i kvalitet protivnika, koji je u Pariz stigao u odličnoj formi, ali je Novak zadovoljan što je uspeo da pronađe rešenje i stigne do pobede.

- On je u sjajnoj formi, ima precizan servis i iza sebe svežu titulu. Imao sam malo sreće jer je promašio nekoliko servisa, a meč se promenio kada sam napravio brejk u drugom setu. Srećan sam zbog pobede - zaključio je Đoković.

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